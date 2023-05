Escrime : la crème des tireurs M17 attendue à Rodez pour le championnat de France d'épée ce week-end

Cinq mois après avoir accueilli une manche du circuit national M20, l’Escrime Rodez Aveyron est de retour sur la scène nationale ce week-end des 27 et 28 mai. 320 tireurs ont rendez-vous à l’Amphithéâtre de Rodez et au gymnase Ginette-Mazel.

Deux semaines après la finale nationale du Trophée fédéral de gymnastique et une semaine après les finales de la coupe de l’Aveyron de basket-ball, le cœur de l’Amphithéâtre de Rodez continue de battre au rythme du sport. Samedi 27 et dimanche 28 mai, la salle ruthénoise accueille le championnat de France M17 d’épée. Déjà en décembre, l’Escrime Rodez Aveyron (Era) avait reçu près de 300 tireurs à l’occasion d’une manche du circuit national M20.

Samedi, de 15 heures à 18 heures auront lieu les compétitions individuelles, avec 250 athlètes chez les filles et les garçons. Et dimanche, de 11 h 30 à 15 heures, place aux affrontements par équipes de quatre. En tout, 80 équipes sont attendues, pour 320 épéistes. La compétition regroupera les tireurs de première division au niveau – 1 de l’Amphithéâtre, quand les athlètes de troisième division seront au – 4. Et il faudra faire un petit tour au gymnase Ginette-Mazel, en dessous du Dojo, pour assister aux combats de deuxième division.

Deux Ruthénois engagés en Nationale 1

"C’est un championnat de France qui demande un bon mois de préparation. Les jeunes s’entraînent depuis six semaines par le biais de cinq entraînements par semaine, indique Robin Rieu, à la tête du centre fédéral de Rodez, entraîneur de la D1 et de l’équipe de France M17. On essaye de retravailler les techniques, d’accentuer les points forts, de trouver des solutions sur les points faibles. Bien évidemment, la semaine avant la compétition, on ne prévoit pas d’entraînements afin que les athlètes prennent de l’énergie et aient l’envie de se battre jusqu’au bout le jour venu."

Le coach ajoute : "Ils se préparent aussi mentalement et pratiquent l’eyemotion, une optimisation de la perception visuelle qui se pratique chez les sportifs de haut niveau." Avec toute cette préparation, l’Era a les cartes en main pour tenter de remporter des médailles, "avec deux Ruthénois engagés en N1 : Louis Verhnes et Quentin Gamez. Du côté féminin, je crois en une médaille en deuxième division", annonce Rieu.

Pendant ces deux jours, le public sera servi par le spectacle. Symphonix s’occupera notamment du jeu de lumière sur les épéistes durant les combats. Ce qui permettra "de simplifier le visuel pour les parents et les spectateurs. Cette année, on part vraiment sur l’objectif de donner du rêve au public, mais aussi de donner l’envie de faire de l’escrime", insiste Robin Rieu.