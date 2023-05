Guerre en Ukraine : des soldats russes remplacent les unités de Wagner, à Bakhmout

Selon Kiev, les soldats russes remplacent les unités de Wagner à Bakhmout, qui reste l'un des points chauds de la guerre en Ukraine, ce jeudi 25 mai 2023.

La Russie a remplacé les mercenaires de Wagner par ses troupes régulières dans la périphérie de Bakhmout mais les combattants du groupe paramilitaire sont encore présents à l'intérieur de la ville dévastée, a déclaré jeudi 25 mai la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar.

Evguéni Prigojine l'avait annoncé

Ses commentaires semblent au moins partiellement confirmer les propos du fondateur de Wagner, Evguéni Prigojine, qui a indiqué que son groupe commençait à retirer ses unités de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, et à remettre ses positions aux troupes russes régulières.

"Dans la périphérie de Bakhmout, l'ennemi a remplacé les unités de Wagner par des forces de l'armée régulière. À l'intérieur de la ville elle-même, il reste des combattants Wagner", a commenté Hanna Maliar sur l'application Telegram.

Evguéni Prigojine a déclaré dans une vidéo que le retrait de ses soldats avait commencé tôt jeudi et que le transfert des positions de Wagner se poursuivrait jusqu'au 1er juin.

"Une réduction des attaques"

Serhii Cherevaty, porte-parole du commandement militaire de l'est de l'Ukraine, a déclaré que le nombre d'attaques russes dans la région avait diminué au cours des trois derniers jours et qu'il y avait eu deux opérations militaires au cours des dernières 24 heures, bien que les bombardements se soient poursuivis.

"Nous pouvons clairement constater une réduction des attaques et il est possible que cela soit lié à leur regroupement. Il est clair que nous avons infligé de lourdes pertes et qu'ils ont besoin (de se regrouper)", a-t-il déclaré. Hanna Maliar a indiqué que la Russie renforçait également ses positions sur les flancs de Bakhmout et bombardait les forces ukrainiennes pour tenter d'arrêter les avancées ukrainiennes au nord et au sud de la ville.

Semaine charnière à Bakhmout

Cette ville de l'est de l'Ukraine, théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a fait l'objet de plusieurs annonces, durant la mi-mai 2023. Alors que Volodymyr Zelensky participait, en présence, au G7, Evguéni Prigojine officialisait la prise de Bakhmout par Wagner, samedi 20 mai. Si le président ukrainien semblait, dans premier temps, confirmer implicitement la perte de la commune, ses propos ont été clarifiés et reflétaient la réaction de Kiev, qui a formellement démenti les affirmations de Wagner.