Impôts : dans 19 départements dont l'Aveyron, ce jeudi est le dernier jour pour déclarer ses revenus

Dans 19 départements de France, ce jeudi 25 mai 2023 est le dernier jour pour faire sa déclaration d'impôts. Et l'Aveyron est concerné !

Lancé depuis plusieurs semaines, le compte à rebours pour la déclaration d'impôts 2023 va toucher à sa fin, dans 19 départements de France. En effet, dans ces territoires, ce jeudi 25 mai, c'est le jour de la dernière chance ! Pour rappel, en ce qui concerne la déclaration papier, la date butoir était lundi 22 mai, le cachet de la Poste faisant foi.

Jusqu'à quand... et pour qui ?

C'est très exactement jusqu'à 23h59, ce jeudi, que les habitants de 19 territoires peuvent remplir leur déclaration, en ce 25 mai 2023. Il s'agit tout simplement des départements allant du 1 au 19 : en Occitanie, l'Aveyron, l'Aude et l'Ariège sont donc concernés.

01 - Ain

02 - Aisne

03 - Allier

04 - Alpes-de-Haute-Provence

05 - Hautes-Alpes

06 - Alpes-Maritimes

07 - Ardèche

08 - Ardennes

09 - Ariège

10 - Aube

11 - Aude

12 - Aveyron

13 - Bouches-du-Rhône

14 - Calvados

15 - Cantal

16 - Charente

17 - Charente-Maritime

18 - Cher

19 - Corrèze

Sinon... sanction !

23h59, et pas une minute de plus ! Sinon, une sanction vous sera infligée : vous seriez alors contraint de "verser des pénalités, une majoration de vos impôts et éventuellement des intérêts de retard", rappelle Service-public.fr.

L'impôt sera alors majoré de l'une des pénalités suivantes :

10 % en l'absence de mise en demeure

20 % en cas de dépôt tardif de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure

40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure

Les intérêts de retard s'élèvent, quant à eux, à 0,2% de l'impôt dû par mois de retard. Donc 1,2% sur un semestre, et 2,4% sur un an.

A lire aussi : Impôts 2023 : quelles sont les sanctions si vous déclarez vos revenus en retard ?

1er et 8 juin

Ce 25 mai lance la série des trois jeudis consacrés à la déclaration d'impôts. En effet, deux autres deadlines ont été fixées : le 1er juin à 23h59 pour les départements entre 20 et 54, et le 8 juin à 23h59 pour les départements de 55 à 976.

Pour rappel, en Occitanie, voici la date limite selon le département dans lequel vous vous trouvez :