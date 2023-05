Comps-la-Grand-Ville. La 18e Octogonale a bien roulé

La météo pluvieuse, annoncée la semaine précédente la course du 23 mai, avait découragé de nombreux cyclistes de s’inscrire sur l’un des quatre circuits proposés par l’Entente Cycliste Luc-la-Primaube. Cependant cela n’a pas empêché 251 passionnés du vélo de participer à l’un des 4 circuits proposés par une association bien rodée et une centaine de bénévoles ; 150 km de circuits, préparés, balisés, sécurisés, des cyclistes accompagnés et ravitaillés. Au bureau de l’association de l’Entente Cycliste, Frédéric Guitard, bien connu sur la commune, n’est sans doute pas étranger au passage d’une partie des coureurs sur la commune : Bonnecombe et Comps, dans le sens du départ, puis Vareille, Beauregard et Bonnecombe dans le sens du retour (départ et arrivée Luc-la-Primaube). Deux circuits étaient chronométrés, l’un de 139 km sur le Lévezou et la vallée du Tarn et le 2e de 99 km autour du lac de Pareloup. Pour le plaisir des amateurs de vélo 2 circuits de randonnées non chronométrés étaient également prévus, 65 et 79 km. Parmi les cyclistes chronométrés, Adrien Boulenger réalise la meilleure performance masculine et Sandy Marthe-Félicie la meilleure féminine sur le circuit du Puech Monseigne de 139 km. Armand Espeilhac la meilleure performance masculine et Aurore Lechat la meilleure féminine sur le circuit Pareloup de 99 km.

Félicitations à tous ces sportifs qui mériteraient de nombreux encouragements au bord de nos petites routes de campagne.