Bozouls. L’Adot reçoit un don de 800 € de la part du Lions club

En moins de deux mois, Isabelle Gimenez, présidente de l’Adot (Association départementale pour le don d’organes et de tissus humains), a fait deux fois le déplacement de Firmi à Bozouls

Une première fois le 24 mars pour la diffusion du film "Donner Recevoir" pour laquelle elle est venue, assistée de sa secrétaire Jany Tardo et de sa trésorière Yabelis Philippe. Au cours de cette soirée, organisée par l’antenne locale (présidée par Bernard Gimalac) de l’Association pour le don de sang bénévole du Nord Aveyron (ADSBNA), après la diffusion du film et, après les témoignages émouvants de Bozoulais directement concernés par les dons d’organes (Johanna Van de Viver et Agnès et Lucien Domergue), les représentantes ont présenté leur association et ont animé avec beaucoup de conviction le débat qui en a découlé. Le président de l’ADSBNA, partie prenante de cette soirée, lui-même membre du Lions club Espalion Haut Rouergue, convaincu de l’importance du don d’organes et donc de la nécessité de promouvoir cette action soutenue par une équipe qui ne perçoit aucune subvention, a pensé qu’il serait très important de la soutenir. Cette idée a été proposée au Lions club lors de la réunion suivante. Le président du Lions Club Christian Régis et tous les membres ont alors convenu que la prochaine dégustation d’huîtres à Bozouls serait effectuée au profit de l’Adot.

Dimanche 16 avril, Isabelle Gimenez est donc revenue à Bozouls pour soutenir l’opération de dégustation d’huîtres. Les Bozoulais (es) sont venus nombreux pour cette dégustation qui s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et amicale, mais aussi pour soutenir l’action de l’Adot

Enfin, mardi 23 mai, Isabelle a fait à nouveau le voyage, pour recevoir un chèque de 800 € qui devrait permettre à sa belle association de poursuivre son action pour promouvoir le don d’organes et ainsi sauver de nombreuses vies.

Le Lions club convaincu de l’importance du don d’organes, a décidé de pérenniser cette manifestation et il donne, par conséquent, rendez-vous à tous les amateurs d’huîtres et à tous ceux qui souhaitent soutenir l’Adot, de se retrouver l’année prochaine pour une nouvelle matinée conviviale et pour une bonne cause

Le Lions club remercie vivement le café de "La Terrasse" pour son aide indispensable dans la réussite de cette opération.