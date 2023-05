Naucelle. Le basket aux finales de la coupe avenir

Récemment avaient lieu les finales de la coupe avenir pour l’équipe U15G en entente avec Basket en Ségala et pour notre équipe U18F. Les garçons ont commencé la journée avec un match à 9 h à l’Amphithéâtre.

Défaite 3 à 2

Ils se sont bien battus mais comme l’année dernière, ils sont tombés contre une équipe de l’Élan Aveyron basket qui avait deux niveaux au-dessus. Le club ne peut que les féliciter car ils n’ont rien lâché.

Ensuite a eu lieu le match des filles à 14 h 45 au Dojo contre l’équipe de l’EAB avec un niveau au-dessus.

Un match qui a tenu en haleine les accompagnateurs et l’entraîneur et les supporters tout le long de la partie. L’équipe n’a pu éviter la défaite, 3 à 2 mais avec des scores très serrés à chaque quart-temps. Très beau parcours de cette équipe qui n’a rien lâché. Tout le club, tient à remercier aussi les supporters et supportrices qui ont fait le déplacement.