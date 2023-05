Rignac. Le moulin Calvet obtient le label commerce équitable agri-éthique

Pionner du commerce équitable français, agri-éthique, le label de commerce équitable français labellise le moulin Calvet, son premier moulin du Sud-Ouest : "Nous sommes fiers d’annoncer ce premier label… c’est la reconnaissance d’un savoir-faire et de valeurs portées depuis sept générations", a expliqué l’animateur. La filière blé farine pain du label de commerce équitable français s’agrandit avec l’arrivée de ce nouveau partenaire.

Le moulin Calvet est une entreprise familiale, créée il y a deux siècles qui obtient cette labellisation, rejoignant ainsi les moulins Girardeau, Planchot et Forest.

Situé dans le sud-ouest de la France et fort d’une équipe de 35 collaborateurs, le Moulin Calvet travaille et promeut une vaste gamme de blés 100 % français respectueux de l’environnement et du vivant, ce qui témoigne à la fois de son engagement et de ses valeurs : "Chaque année, ce sont plus de 27 000 tonnes de blé qui sont récoltées, moulues et redistribuées à 450 boulangeries de Bordeaux à Marseille en traversant l’Occitanie. Cela représente une production quotidienne de 320 000 baguettes", a poursuivi l’animateur. Fervent défenseur des agriculteurs locaux et des artisans boulangers, le Moulin Calvet est un partenaire engagé, leur offrant soutien et accompagnement pour concrétiser leurs projets de vie professionnelle.

Du champ au boulanger

Déterminé à renforcer sa démarche visant à fournir une farine de qualité en sécurisant l’approvisionnement local en blé, le Moulin Calvet a établi une collaboration stratégique avec un acteur majeur de l’Occitanie : l’Organisation Agricole Rouergue-Auvergne-Gévaudan-Tarnais (Ragt).

Ce partenariat permet d’introduire une farine issue de la production de blé locale, garantissant une traçabilité des champs jusqu’aux boulangers partenaires en passant par le meunier transformateur, tout en adoptant une approche durable dans sa production farine.