Ségur. Le pèlerinage à Notre-Dame de Bergounhoux se déroulera lundi

Le pèlerinage à Notre-Dame de Bergounhoux attire chaque lundi de Pentecôte de nombreux pèlerins fidèles à la tradition. Cette année, il aura lieu, lundi 29 mai, avec, comme d’habitude, la messe à 10 h 30, la bénédiction des familles et la vénération des reliques. La journée sera présidée par Mgr Luc Meyer qui concélébrera la messe avec les prêtres présents. Rendez-vous est donné aux pèlerins pour la marche priante à 9 h 15 (départ à 9 h 30), après le Pont de Prunhac, au niveau de l’intersection du petit chemin de terre qui monte directement à la chapelle. À la même heure, la même prière sera proposée à la chapelle pour les personnes qui ne marchent pas. Les personnes qui le désireront pourront prendre sur place le pique-nique qu’elles auront apporté avec leurs verres, assiette et couverts. L’après-midi une célébration mariale aura lieu à 14 h 30 avec prière aux intentions déposées dans une boîte et, pour conclure, le salut du Saint-Sacrement.