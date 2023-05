Baraqueville. Les collégiens d’Albert-Camus sur les traces de Jules César

Les latinistes et occitanistes du collège Albert-Camus, déjà familiers de l’aqueduc de Vors, ont pu admirer et parcourir le pont du Gard et d’autres vestiges de la puissance romaine dans la Narbonnaise. Pendant trois jours, ces chanceux en classe de 4e ont bravé un fort mistral pour découvrir Tarascon et sa célèbre tarasque avec un jeu de piste en occitan, une manade en Camargue, l’antique Nemausus avec ses arènes, sa maison carrée et ses magnifiques jardins de la Fontaine, les restes de l’oppidum de Glanum. Pour finir, ils ont déambulé dans la cité qui célèbre F. Mistral, Van Gogh et désormais F. Gehry, Arles, autrefois ville chère à Jules César. Le conquérant de la Gaule, la récompensa de son soutien en la dotant de splendides monuments : amphithéâtre, théâtre, thermes, etc. Trois journées bien remplies pour conjuguer passé et présent, latin et occitan, découvertes et bons moments.