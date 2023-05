Lors de sa première intervention avec la gendarmerie du Gard, le jeune malinois a sauvé une vie ce dimanche.

Fraîchement diplômé en tant que chien de piste il y a deux semaines, le jeune Sky a aidé à sauver une vie dans le Gard, dimanche 21 mai 2023. La disparition d'une femme avait été signalée en début d'après-midi à la gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze qui a alors mobilisé l'un de ses meilleurs duos : Florian et son chien Sky, un berger malinois âgé de deux ans.

Aux alentours de 18 heures, la paire se joint aux moyens humains et techniques déjà déployés pour retrouver la dame disparue. Après 600 mètres parcourus, Florian et Sky découvrent la personne disparue "très fatiguée" et "désorientée" en bord de falaise.

La femme a été prise en charge par les pompiers du Gard, saine et sauve. "L'action de Sky a peut-être permis d'éviter un dénouement tragique", salue la gendarmerie gardoise.

Recueilli puis formé par un gendarme

Sky n'était pas forcément destiné à sauver des vies. Il a été récupéré par Florian chez des particuliers qui ne pouvait plus s'occuper du chien, il y a un an de cela. Le gendarme a formé son nouvel ami, puis Sky a passé un mois au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie (CNICG) à Gramat (Lot). Enfin, Sky a obtenu sa validation de chien de piste.

Dimanche, c'était la toute première intervention du jeune malinois. "D'autres suivront", assure la gendarmerie du Gard, "il est certain que Sky rendra encore fier son maître Florian et cela au profit de nos concitoyens". Tout en rappelant que les équipes cynophiles sont engagées tous les jours pour la recherche de personnes, la lutte contre les stupéfiants, la recherche d'explosifs ou encore la défense de personnes.

.