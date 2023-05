Métiers du livre : une conférence mardi 30 mai dans le Ve arrondissement de Paris

Rendez-vous entre 10heures et midi en salle des mariages pour tout découvrir des filières qui recrutent.

La Mairie du Ve arrondissement, en partenariat avec la Mission Locale, Pôle Emploi et l’OPCO-EP, organisent ce mardi 30 mai une conférence de son cycle "Autour d'un métier" sur le thème des métiers du livre.

Cette conférence est à destination des jeunes et moins jeunes qui souhaitent mieux connaître cette filière de métiers de passion.

Organisée en prélude au festival Quartier du livre 2023, cette rencontre aura lieu de 10heures à midi en salle des Mariages (ouverture des portes à 9h45).

Vous cherchez votre voie ou à vous réorienter ? Nous vous proposons de venir rencontrer des professionnels qui témoigneront de leur carrière, de l’évolution de ces métiers, de l’impact du numérique.

Les conseillers de la Mission Locale, OPCO EP et Pôle Emploi seront aussi présents pour échanger sur vos projets, possibilités de formations ou encore lieu d’information comme le Centre de Documentation de Métiers du Livre de la bibliothèque Buffon dans le Ve.

Mode d'inscription : emploisoleil@missionlocaledeparis.fr ou, pour les lycéens, venir directement à la mairie où vous pourrez laisser vos coordonnées.