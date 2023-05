Livinhac-le-Haut. Mireille Mas, dans la boucle de "Boucle d’art"

La 6e édition de "Boucle d’art" à Livinhac-le-Haut aura lieu dimanche 4 juin. Cette manifestation culturelle, qui réunit artistes et artisans locaux au bord du Lot, mobilise Mireille Mas et ses amis bénévoles. Mireille bénévole depuis de longues années, raconte son histoire et son engagement.

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole pour Boucle d’art ?

Je suis bénévole depuis la toute première édition en 2013. En fait, à l’époque, j’étais adjointe à la mairie de Livinhac-le-Haut et nous cherchions à créer une action qui mettrait en avant notre patrimoine naturel, nos artisans et artistes locaux. L’idée de créer collectivement un événement qui lierait l’artistique au patrimoine de notre commune nous est venue assez naturellement finalement. C’est ainsi qu’est née "Boucle d’Art".

Que vous apporte de participer à un tel événement ?

C’est un plaisir immense que de voir se concrétiser tous les deux ans ce que nous avons imaginé pour chaque édition avec l’ensemble des bénévoles. Et puis, découvrir toutes ces œuvres d’artistes et d’artisans qui sont épatantes hors les murs, permet un dialogue avec notre patrimoine que l’on voit différemment. C’est une journée vraiment magique à chaque fois !

Quel est votre plus beau souvenir lors de ses éditions ?

Il y en a quelques-uns mais j’ai en tête celle du début bien entendu car c’était la première et que nous avions alors quelques incertitudes sur le fait que cela fonctionne. Nous avions réussi à ce moment-là, à mobiliser 80 artistes et de nombreux bénévoles du village qui ont cru à cette action culturelle. Et puis, il y a tous ces moments de partage une fois la journée Boucle d’Art terminée. Nous nous retrouvons autour d’un repas. On y chante, on y raconte ce que nous avons vécu au cours de cette journée : des regards pétillants des enfants et du public qui sont autant de joie, de motivation et de reconnaissance pour tout le travail que nous avons réalisé pour que chacun puisse vivre une journée d’exception.

Cette année est une année un peu particulière…

Oui. Depuis 2013, quel chemin parcouru ! Et voilà, où nous en sommes aujourd’hui. Cela fait 10 ans que cette manifestation existe et c’est une fierté pour tous ceux qui s’investissent à chaque édition. Avec le soutien important de la municipalité, "Boucle d’art" est vraiment une signature Livinhacoise à part entière.