La "Reine du Rock'N'Roll" s'est éteinte à l'âge de 83 ans, mercredi 24 mai 2023. La chanteuse, érigée en légende, a reçu de très vibrants hommages.

La musique a perdu un grand nom, un de ses piliers, une légende. "La Reine du Rock'N'Roll", Tina Turner, s'est éteinte à l'âge de 83 ans, mercredi 24 mai 2023. Rapidement, de multiples et vibrants hommages ont été rendus à l'artiste.

"Tout simplement la meilleure"

Joe Biden, le président des Etats-Unis, a raconté l'histoire de Tina Turner. "Avant d'être la reine du Rock'n'roll, elle était la fille d'un fermier du Tennesse. Enfant, elle a chanté dans la chorale de l'église avant de devenir l'une des artistes les plus titrées de tous les temps", a-t-il d'abord écrit.

"En plus d'être un talent unique dans un une génération qui a changé à jamais la musique américaine, la force personnelle de Tina était remarquable. Surmontant l'adversité et même les abus, elle a construit une carrière pour les âges et une vie et un héritage qui lui appartenaient entièrement", a ensuite ajouté Joe Biden, saluant "les fans du monde entier, qui pleurent aujourd’hui la femme dont ils conviennent qu'elle était 'tout simplement la meilleure'".

Before she was the Queen of Rock and Roll, Tina Turner was a farmer’s daughter in Tennessee. As a child, she sang in the church choir before becoming one of the most successful recording artists of all time.



In addition to being a once-in-a-generation talent that changed… — President Biden (@POTUS) May 24, 2023

"Puissante, imparable"

Ancien locataire de la Maison Blanche (2008-2016), Barack Obama a aussi eu des mots très forts pour la chanteuse qui a fini sa vie en Suisse. "Elle était puissante, elle était imparable", a-t-il réagi, expliquant se joindre "aux fans du monde entier pour honorer la reine du Rock'n'roll et une étoile dont la lumière ne s'éteindra jamais".

Tina Turner was raw. She was powerful. She was unstoppable. And she was unapologetically herself—speaking and singing her truth through joy and pain; triumph and tragedy. Today we join fans around the world in honoring the Queen of Rock and Roll, and a star whose light will never… pic.twitter.com/qXl2quZz1c — Barack Obama (@BarackObama) May 24, 2023

Le chanteur Usher a aussi rendu un hommage à "la reine et la pionnière du Rock'n'roll". "Tu as laissé un héritage tellement puissant sur cette Terre (...) je t'aime éternellement. Repose en paix".

Vibrant hommage rendu par Beyoncé également, à sa "reine bien-aimée. Je t'aime infiniment. Je suis tellement reconnaissante pour ton inspiration et tous les chemins que tu as tracés. Tu es l'incarnation du pouvoir et de la passion (...) merci pour tout ce que tu as fait".

Beyoncé dedicates a special message to Ms. Tina Turner. ?#RestInPeaceTinaTurner pic.twitter.com/z1uWndOS3N — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) May 24, 2023

"Je suis tellement, tellement triste d'apprendre le décès de Tina Turner", a déclaré Gloria Gaynor, interprète de "I Will Survive" , qui voit en l'artiste "une légende emblématique qui a ouvert la voie à tant de femmes dans la musique rock, en noir et blanc".

I am so, so very sad to hear of the passing of @TinaTurner, the iconic legend who paved the way for so many women in rock music, black and white. She did with great dignity & success what very few would even have dared to do in her time and in that genre of music \ud83d\udd4a #TinaTurner pic.twitter.com/HrcJj7PltI — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) May 24, 2023

Vibrant hommage également d'Elton John, qui a salué "une légende totale, sur disque et sur scène. Elle était intouchable".

Dans le monde entier

Le talent de Tina Turner a traversé les océans mais aussi les disciplines. L'artiste français Christophe Willem a eu une pensée pour la chanteuse de 83 ans. "Cette énergie, cette voix sur scène resteront gravées en moi et ce souvenir sera tout comme vous chère Tina, éternelle."

Au-delà de la chanson, les hommages ont été très nombreux également. Légende du basket, Magic Johnson, y est allé de son message : "elle était une véritable artiste et a créé le modèle pour d'autres grands artistes comme Janet Jackson et Beyoncé. Nous prions pour son mari, tous ses amis et sa famille".

Tina would have so much energy during her performances and was a true entertainer. She created the blueprint for other great entertainers like Janet Jackson and Beyoncé and her legacy will continue on through all high-energy performing artists. Cookie and I are praying for her… pic.twitter.com/tFpWfj8clC — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

Ancien footballeur international anglais, Jermain Defoe n'a pas manqué de saluer Tina Turner. "La meilleure ! Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime Tina Turner. Je suis dévasté d'apprendre son décès aujourd'hui."

Immense palmarès

Victorieuse dans les années 1980 de huit Grammy Awards, les récompenses annuelles de l'industrie musicale américaine, Tina Turner avait vu nombre de ses titres truster le Top 40, dont "What's Love Got to Do with It", "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" et "Better Be Good to Me".

Symbole de son succès mondial, quelque 180.000 personnes s'étaient rassemblées pour l'un de ses concerts à Rio de Janeiro en 1988 - un nombre de spectateurs parmi les plus élevés pour un événement musical. Tina Turner avait aussi dénoncé les abus et violences dont elle fut victime lors de son mariage avec le guitariste Ike Turner dans les années 1960 et 1970.

Dans une édition du magazine américain Rolling Stones qui plaçait Tina Turner au 63e rang des 100 plus grands artistes de l'histoire, la chanteuse américaine Janet Jackson avait décrit la vie de Turner "non pas comme celle d'une victimisation, mais d'un triomphe incroyable". Sa réputation de survivante avait aussi pris vie au cinéma, avec un rôle dans le troisième opus de la franchise "Mad Max" en 1985, donnant la réplique à Mel Gibson