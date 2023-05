Paris : le festival Quartier du livre de retour sur le thème "Voyage, voyages"

Dans le Ve arrondissement, la 8e édition aura lieu du mercredi 31 mai au mercredi 7 juin, parrainé par Marie Darrieussecq.

"L’identité du 5e arrondissement s’est forgée au contact de la culture et la littérature. C’est sur la Montagne Sainte-Geneviève, berceau de l’Université, qu’est né le premier livre imprimé de France. Aujourd’hui, notre arrondissement concentre encore le plus grand nombre de librairies et de maisons d’éditions de la capitale. Afin de valoriser ce lien unique, c’est tout un arrondissement qui va vivre au rythme de l’écrit pendant le Festival Quartier du Livre dont le thème cette année est « Voyage, voyages »". L'enthousiasme est de mise du côté de la mairie du Ve arrondissement, à quelques jours de l'ouverture d'une nouvelle édition du festival Quartier du livre.

Du 31 mai au 7 juin, les amoureux des mots seront comblés avec plus de 200 événements littéraires : librairies, maisons d’éditions, université, commerces, établissements scolaires, mairie, et bien sûr nos bibliothèques. Laissez-vous entraîner dans cette grande fête du livre ouverte à tous et entièrement gratuite.

La marraine de cette 8e édition est Marie Darrieusec. Le programme est à retrouver sur quartierdulivre.fr