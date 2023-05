Paris V : végétalisation et parcours sportif en cours de réalisation

Les travaux dureront jusqu’au 15 juillet entre la rue des Fossés Saint-Marcel et le boulevard de l'Hôpital.

Afin de permettre la réalisation du Parcours santé sport, 600 mètres seront aménagés entre la rue des Fossés Saint-Marcel et le boulevard de l'Hôpital. Ce projet a été adopté dans le cadre du budget participatif en 2021. Il s’agit d’un dispositif qui consiste à ce qu’un quart des investissements de la ville de Paris soit décidé par les Parisiennes et les Parisiens.

La végétalisation et la mise en place d’un parcours sportif entre les 2 et 56 boulevard Saint-Marcel impliquent :

200² supplémentaires d’espaces végétalisés :

- 30 jardinières (193,2 m²) sont reprises afin de les végétaliser à nouveau et de les embellir

- 8 jardinières sont créées le long du trottoir

3 fois plus d’ancrages vélos (54)

- 10 équipements sportifs sont créés (Vélo elliptique, banc à abdos, rack à traction…)

- 36 places pour les voitures sont supprimées

- 50 arceaux vélos seront créés (en plus des 15 arceaux vélos existants donc il y en aura 65 au total)

- 18 places de trottinettes maintenues

Des aménagements ludiques et sportifs :

- Marquages au sol pour les enfants

- 9 agrès pour adultes (vélo elliptique, roue Taï chi, banc à abdos…)

Des zones de livraisons maintenues

Des stationnements motos créés (12)

Doublement des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite :

- 1 place handicap est maintenue

- 3 places de stationnement sont créées pour les personnes en situation d’un handicap

Les travaux doivent durer jusqu’au 15 juillet.