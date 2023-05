Pollution : comment la Californie prend le problème du plastique à usage unique à bras-le-corps

(ETX Daily Up) - Alors que l'Etat de la côte ouest américaine a activé un plan de 53,9 milliards de dollars pour accélérer la transition écologique, la Californie a pris la problématique de la pollution par le plastique à usage unique très au sérieux. Même le géant Google s'investit dans ce combat.

170.000 milliards. Tel est le nombre de morceaux de plastique relevés à la surface des océans par une étude parue dans la revue américaine Plos One en mars dernier. Le résultat est très proche de la réalité puisque la méthodologie concerne plus de 11.000 stations du monde qui ont prélevé du plastique, au cours de quarante années, entre 1979 et 2019 : engins de pêche, bouées, vêtements, pneus mais aussi plastique à usage unique.

En France, on s'est saisi de la problématique en interdisant depuis le 1er janvier à la restauration rapide d'utiliser de la vaisselle à usage unique pour le service des consommateurs qui mangent sur place. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la loi anti-gaspillage dont l'objectif est de réduire de 20% les emballages à usage unique d'ici 2025.

Si les idées ne manquent pas entre la vaisselle comestible et les emballages naturels comme cette courge sortie des grimoires du passé par une chaîne de cafétérias en Ouzbékistan, les innovations ne vont pas assez vite au goût du géant Google, qui a décidé de prendre sa part de responsabilité dans ce défi d'avenir. De l'avis même des Français dont 86% estiment que la réduction et la réutilisation du plastique est d'abord une problématique que doivent régler les industriels selon une étude Ipsos réalisée pour Plastic Free July, le mastodonte de Mountain View considère aussi que les fabricants doivent passer la vitesse supérieure pour mettre en place des alternatives plus durables au plastique à usage unique. Google vient ainsi de lancer un défi, baptisé "single-use plastics challenge" consistant pour les entreprises du secteur de l'alimentation à réfléchir à une nouvelle manière de servir de la nourriture sans souiller la planète quand le plat est terminé. Si l'on n'attendait pas l'un des GAFA s'investir dans ce vaste sujet, le géant du web se justifie en expliquant vouloir "passer de l'utilisation de produits jetables à usage unique dans nos opérations de restauration sur site à des solutions plus réutilisables, qu'il s'agisse d'emballages de collations ou de modifications des emballages utilisés lors de la distribution et de la livraison". Les projets soumis dans le cadre de ce challenge seront ainsi testés dans les cafés et les restaurants gérés par Google aux Etats-Unis, et seront mis notamment aux services de ses salariés.

L'action de Google n'est en fait pas isolée. Dans la petite ville californienne de Mountain View, on est particulièrement sensibilisé à la pollution par le plastique à usage unique. La municipalité a en effet passé un accord avec la fondation américaine Clean Water Action, qui lutte contre la pollution des ressources en eau, pour engager une expérimentation consistant à faire participer des restaurateurs volontaires dans le test d'une vaisselle réutilisable. Des packs de verres et d'assiettes ont ainsi été envoyés aux participants, que ce soit des gérants de cafés ou des food trucks. La campagne s'appelle "reThink Disposable".

En début d'année déjà, le Los Angeles Times indiquait combien la Californie montrait le chemin aux Etats-Unis pour réduire la pollution du plastique. Le combat est devenu réellement concret lorsqu'en juin 2022 l'Etat de la côte ouest américaine a pris des mesures de premier plan avec une loi (le SB 54) "qui exige que tous les emballages de l'État soient recyclables ou compostables d'ici 2032, en réduisant les emballages en plastique de 25 % en dix ans et en exigeant que 65% de tous les emballages en plastique à usage unique soient recyclés dans le même délai", indique le site internet du gouverneur.