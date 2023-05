Espalion. Saint-Côme-d’Olt obtient le label "commune halte"

Plus beau village de France, la commune au clocher tors a aussi la chance d’être sur la voie du Puy menant à Compostelle. Des atouts qu’elle entend bien mettre en avant.

Saint-Côme-d’Olt fait partie des communes retenues pour la deuxième promotion du label "communes haltes-chemins de Compostelle en France". Les communes labellisées sont des acteurs privilégiés de la préservation, du développement et du rayonnement des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

Elles en constituent l’armature porteuse d’une part du récit à travers leurs patrimoines et d’autre part des services indispensables à l’accomplissement de l’itinérance et au bon accueil du marcheur. À noter que ce label n’entérine pas un état de fait, mais bien un processus volontariste d’engagements afin de maintenir et perfectionner l’accueil de la commune.

S’inscrire dans une stratégie de développement de l’itinérance

L’Agence française des chemins de Compostelle entend accompagner et valoriser leur contribution et leur engagement grâce à cette labellisation "communes haltes-chemins de Compostelle en France". Ce label vise à garantir aux cheminants, randonneurs et pèlerins, une base commune de services adaptés à leur itinérance, leur confort et la découverte du territoire : aménagements, hébergements, informations, signalétique, médiation culturelle, etc. Il est un gage de qualité. Seize communes ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt publié en décembre 2022. Sept communes ont désormais achevé le processus de labellisation et obtiennent le label "communes haltes-chemins de Compostelle en France". Une démarche de progrès qualifiante toujours volontaire. Il s’agit de Condom (Gers) ; Eauze (Gers) ; Figeac (Lot) ; Poitiers (Vienne) ; Rieux-Minervoix (Aude) ; Saint-Lizier (Ariège) et Saint-Côme-d’Olt (Aveyron). Après avoir été renouvelé dans le label des "Plus beaux villages de France" cette nouvelle distinction pour le village de Saint-Côme-d’Olt vient conforter le travail engagé depuis plusieurs années autour de la valorisation du patrimoine et de l’accueil des visiteurs.

Ce label ne va pas manquer d’inciter les pèlerins, les randonneurs et cheminants à privilégier leur étape à Saint-Côme-d’Olt. Une bonne nouvelle pour le territoire !