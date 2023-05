Laissac-Sévérac l'Église. Une exposition originale s’affiche dans les rues de la cité

Pendant ce long week-end, des tableaux géants ont fleuri dans les rues du village. C’est à l’occasion du Roc laissagais 2023, pour le championnat d’Europe de VTT à Laissac, que les artistes amateurs de l’atelier Zac "zone d’activités créatives", ont peint une vingtaine de tableaux sur le thème du vélo. Une sélection de neuf œuvres a été imprimée sur de grandes bâches et exposée dans les rues du village. Financé par le comité d’organisation du Roc Laissagais et la commune de Laissac-Sévérac-l’Église, cet accrochage très "street art" sera visible durant toute la saison estivale et sera accompagné rapidement d’un dépliant décrivant le parcours, disponible à l’office de tourisme. Une prochaine exposition rassemblant tous les originaux se tiendra au gymnase lors de l’événement du Roc les 9, 10 et11 juin.

Félicitations donc aux artistes de la Zac pour leur talent et leur créativité, merci aux bénévoles pour l’accrochage des bâches, ainsi qu’aux propriétaires des murs qui ont rendu possible cette exposition XXL.