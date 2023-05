Decazeville. Une résidence numérique organisée à l’école Jean-Macé

Afin que les élèves de la commune de Decazeville bénéficient de meilleures conditions de travail, un financement État/commune a permis l’acquisition de vidéos projecteurs interactifs (VPI) et d’ordinateurs. À l’initiative de Mme Erdwig, inspectrice de l’Éducation nationale de l’Aveyron, secteur 5, l’école primaire Jean Macé, dotée de 30 ordinateurs, a fait l’objet d’un accompagnement spécifique destiné au personnel de l’établissement.

Cette résidence numérique de deux jours et demi, réalisée par Canopé (réseau de formation des enseignants) et l’équipe de circonscription, a permis de former 7 enseignants et 4 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et de proposer aux 113 écoliers des animations variées. Le bilan de cette résidence numérique, unique en son genre, est très positif et prometteur. Les enseignants sensibilisés à la diversité des démarches d’apprentissage et des supports pourront ainsi proposer à leurs élèves des activités pour travailler leurs compétences à l’aide d’ordinateurs.