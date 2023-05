Alfred Pacquement : "Je travaille dans l'intérêt du musée Soulages" de Rodez

Mercredi en fin de journée, le budget de l'EPCC du musée Soulages a été voté, après quelques remous. Alfred Pacquement, réélu l'année dernière à la présidence de l'EPCC, revient sur ce qu'il s'est passé ces dernières semaines.

Comment s'est passé ce dernier conseil d'administration de l'EPCC ?

On a voté le budget du musée Soulages, ce qui est quand même le plus important. C'est un signal positif qui est envoyé pour cette année. Je me réjouis comme tous ceux qui aiment Pierre Soulages et son œuvre, et pour le musée qui s'apprête à organiser une grande exposition sur les dernières années du peintre. Une grande première. C'est une exposition sur ses dernières œuvres. Le musée Soulages se devait d'être le premier à la présenter.

Comprenez-vous les tensions de ces derniers temps avec un CA interrompu en avril, un deuxième reporté et un troisième qui a eu lieu mecredi, sur fond de questionnements autour d'un possible conflit d'intérêts ? (1)

C'est la référence au fond de dotation créé, je le rappelle, par Pierre et Colette Soualges. Un fonds qui, à ce jour, n'a pas reçu d'œuvres ou quoi que ce soit, si ce n'est des dotations obligatoires au moment de sa création. Et je n'ai pas connaissance de cette perspective de recevoir une donation comme j'ai pu le lire dans votre journal..

Nous avons écrit que cela pouvait potentiellement être le cas...

Dans tous les cas, rien n'est à ce jour envisagé. Pour ce qui me concerne, je travaille dans l'intérêt du musée, pour l'intérêt de l'œuvre. J'ai organisé la première exposition de Soulages en 1979, j'ai depuis toujours été proche de Pierre et Colette Soulages... Et si ma présence dans le fonds de dotation pose une difficulté, j'ai souligné au conseil que je souhaitais avant tout m'occuper du musée Soulages.

Il est aussi question d'une possible extension du musée...

C'est le cas. J'espère que l'on se mettra d'accord pour envisager une éventuelle extension. Qui sera un atout également sur le plan du développement économique. Cela permettra de développer le rayonnement du musée.

Y a-t-il des inquiétudes à avoir quant à l'avenir du musée ?

Il n'y a qu'à regarder les données chiffrées. La fréquentation du musée est toujours en hausse, par rapport aux années précédentes. Le musée dispose d'une collection magnifique et la prochaine exposition, proposée par le directeur Benoît Decron, que j'ai appuyé, en hommage à Pierre Soulages moins d'un an après sa disparition, sera très importante. Il n'y a donc pas d'inquiétudes à avoir. Et l'idée d'étendre l'espace d'exposition serait une belle idée. J'espère que les quatre partenaires se mettront d'accord.

Un prochain CA est d'ores et déjà arrêté ?

Il devrait avoir lieu lors de l'inauguration de la prochaine exposition (le 23 juin). Une inauguration qui, je l'espère, se déroulera en présence de Madame Soulages. Elle m'a fait savoir que, si sa santé le lui permettait, elle serait ravie d'être là. Si c'était le cas, j'en serai ravi, de même, je pense, que tous ceux qui aiment le musée.

(1) Un rapport a été rendu par le préfet de l'Aveyron sur la compatibilité entre les fonctions de président du conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée Soualges et celles de président du fonds de dotation "Pierre et Colette Soulages", et ce, lors du conseil d'administration du mois d'avril à l’issue duquel le budget n'avait pas été voté.

Un budget de 3, 459 millions d'euros et des crédits inscrits pour une éventuelle extension... Les membres de l'EPCC, mercredi, ont voté à l'unanimité comme cela doit être le cas, le budget de l'EPCC Musée Soualges. Un budget consolidé, budget principal et budget annexe boutique, qui s'élèe à 3, 459 millions d'euros. "Un budget dans la droite ligne des précédents" pour le président de l'EPCC Alfred Pacquement. "Quant à l'étude de préfiguration dans l'optique d'une éventuelle extension du musée Soulages, les crédits ont été inscrits au budgte primitif en section d'iunvestissement mais ne feront pas l'objet d'un engagement tant que le conseil d'adminsitration n'aura pas validé, par délibération préalable, le principe", fait savoir le secrétaire général de l'EPCC, Jean-Christophe Bourdoncle.

Les conseillers départementaux de Rodez souhaitent que cesse la campagne de déstabilisation Dans un communiqué, Arnaud Combet et Sarah Vidal, en tant qu'élus départementaux de Rodez, demandent à ce que "la campagne de déstabilisation" cesse. " Nous appelons de nos voeux le retour de la sénérnité, un environnement de confiance le fin des hostilités, sans lesquels le musées Soulages ne pourra se développer dans les années à venir(...) Il en va également de la pérennité d'une institution culturelle qui fait la fierté de Rodez, de l'Aveyron et qui est l'un des outils les plus efficaces de l'attractivité de notre territoire" écrivent-ils dans un communiqué où ils apportent tout leur "soutien à la présidence de l'EPCC du musée Soualges et à sa direction, dont l'expérience et les compétences pour mener à bien le rayonnement et le développement de ce musée sont largement reconnues".