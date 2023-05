Basket-ball : la Ruthénoise Leïla Lacan en passe de marquer l’histoire

Depuis Ginette Mazel et sa centaine de sélections avec les Bleues de 1953 à 1964, aucune Aveyronnaise n’a porté le maillot tricolore avec les seniors. La Ruthénoise Leïla Lacan (18 ans) pourrait le faire ce dimanche, avant de potentiellement s’envoler pour le prochain Euro.

Ascension fulgurante. Certes, ses prédispositions exceptionnelles et son parcours d’excellence jusque-là en faisaient une évidence. Mais on ne l’attendait peut-être pas si tôt. Ainsi, Leïla Lacan, la Ruthénoise qui soufflera sa 19e bougie dans une semaine, fait partie des 15 tricolores qui préparent l’Euro devant se tenir en Israël et en Slovénie du 15 au 25 juin. En stage à Toulouse, la meneuse-arrière, évoluant en club à Angers depuis cette saison, pourrait enfiler pour la première fois la tunique bleue lors d’un des cinq amicaux de préparation au menu, dont le premier dimanche (17 h) dans la ville rose face à la Serbie.

Habituée des sélections nationales chez les jeunes, souvent surclassée même, la Rouergate formée à Rodez deviendrait ainsi la deuxième Aveyronnaise à écrire son histoire en bleue chez les seniors. Près de soixante ans après Ginette Mazel, emblématique capitaine aux 97 matches avec l’équipe de France entre 1953 et 1964. Si l’entraîneur national Jean-Aimé Toupane ne lui laisse pas cette opportunité ce dimanche, cela pourrait arriver encore à nouveau face à la Serbie au Palais des sports André-Brouat de Toulouse le lendemain (18 h), à Mont-de-Marsan contre la Chine le vendredi ou le samedi suivant, ou bien encore samedi 10 juin à Bourg-en-Bresse contre la Grande-Bretagne. Une enfilade qui doit aboutir à resserrer la sélection à 12 unités.

Sans Johannès et Williams, une place à prendre ?

Avec Marie-Paule Foppossi (ailière, Tarbes, 25 ans), l’Aveyronnaise d’1,80 m est la seule à ne compter aucune sélection jusque-là. De quoi l’écarter du groupe final ? "Si c’était moi, je la prendrais, assurait très sérieux bien que forcément très fier, un de ses premiers éducateurs en Aveyron, Nicolas Flottes. Son profil et sa polyvalence parlent pour elle."

Ce qui est sûr, c’est que son arrivée dans le groupe France se fait au moment où une polémique escorte la formation qui vise ni plus ni moins que le titre continental après le bronze au JO de Tokyo. En effet, les cadres Gabby Williams, pas encore remise d’une commotion cérébrale, et Marine Johannès, non retenue à cause de son départ pour le championnat américain de WNBA, sont absentes de la liste. Si la FFBB a prévenu qu’une arrivée tardive (au 7 juin) de la star française était inconcevable, de grands noms du basket français ont montré de solides réserves quant à ce choix, et parmi eux Tony Parker.

De quoi poursuivre l’apprentissage du très haut niveau et ses à-côtés pour une Lacan aux 10.4 points par match (sur 22 en 28 minutes de moyenne) avec l’UFAB 49 cette saison, sa première dans l’élite, stat montant même à 18.9 lors des deux matches de play-off disputés et perdus ? Réponse ces prochains jours. Quoi qu’il en soit, l’ascension est fulgurante pour celle qui avait ramené le bronze d’un Euro U18 en fin d’été dernier, lors duquel elle avait été élue dans le cinq majeur du tournoi. Confiant alors à sa sortie : "Forcément j’y pense (aux JO de Paris en 2024). Mais jusqu’à présent, la Ligue 2 est le plus haut niveau que j’ai connu. Et c’est bien loin de ce qui est attendu dans deux ans. J’attends de voir comment se passe mon adaptation à la Ligue féminine, si j’arrive à être à l’aise." Niveau validé. Et comment. Au suivant.