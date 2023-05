Réquista. Des enfants créatifs au centre de loisirs

Dernièrement, les trois sections d’enfants répartis selon les âges au centre de loisirs Arc-en-ciel, ont participé à diverses activités.

Les plus jeunes ont fait preuve de talent artistique en créant une magnifique croix occitane, à la peinture. Encadrés par leurs animatrices, les enfants ont exprimé leur créativité tout en apprenant sur la culture occitane. Ils ont pris plaisir à travailler ensemble, en faisant preuve de coopération et de patience. La croix occitane qu’ils ont fabriquée témoigne de leur engagement artistique et constitue une fierté pour le centre de loisirs.

Les plus âgés ont eu l’opportunité de collaborer avec un graffeur professionnel, Raphaël Cros. Grâce au soutien financier de la communauté des communes du Réquistanais, le graffeur a été invité à créer une œuvre d’art sur le mur du réfectoire.

Les jeunes ont pu observer le processus de création d’une fresque murale. Cette expérience a permis aux enfants de découvrir une forme d’expression artistique contemporaine et de valoriser leur environnement en embellissant le réfectoire avec une œuvre originale et colorée.

Les enfants du groupe intermédiaire se sont rendus à l’Ehpad dans le cadre d’un projet intergénérationnel qui vise à favoriser les échanges et le partage entre les générations, en offrant aux personnes âgées l’opportunité d’interagir avec les enfants. Ils ont participé activement à la décoration à l’occasion de la fête de la brebis, un événement local célébrant la culture occitane et l’élevage ovin. Leurs créations artistiques ont contribué à l’ambiance festive de l’événement et ont été appréciées par tous les participants.

Ces initiatives démontrent l’engagement du centre de loisirs à encourager la créativité, le respect des traditions et la valorisation du patrimoine culturel. Les enfants ont pu s’impliquer dans des projets artistiques et intergénérationnels, développant ainsi leur sensibilité artistique, leur esprit d’équipe et leur ouverture d’esprit.