Saint-Amans-des-Cots. Éducation : les élèves de 4e à Conques

Dans le cadre du dispositif "Les cordées de la réussite, accompagnement à l’orientation", les deux classes de 4e ont participé à une journée à Conques.

La matinée était animée par des professionnels et des étudiants en formation (IUT de Figeac et Rodez et École d’ingénieurs 3 IL de Rodez) dans le domaine de l’industrie.

Sous forme d’une table ronde, les élèves et formateurs ont pu échanger avec des salariés des entreprises Figeac Aéro à Figeac, STS à Decazeville et VPM Automation à Figeac.

Puis les élèves ont présenté leurs récentes connaissances dans ce domaine par petits groupes. L’après-midi a été consacrée à la visite du village de Conques sous deux formes.

L’une présentée par une conférencière et l’autre de façon numérique avec tablettes à disposition : l’abbatiale et son trésor, le four à pain, les constructions en pierre des habitations et ruelles… Une journée riche de découvertes.

Mme Lavaurs du CMQE (campus des métiers et des qualifications d’excellence de Decazeville), organisatrice de cette journée, a été chaleureusement remerciée par les élèves et les professeurs accompagnateurs.