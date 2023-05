Enlèvement d'Eya : la fillette a été retrouvée au Danemark, son père et son complice arrêtés

La fillette de 10 ans a été retrouvée au Danemark ce vendredi, tous comme les deux principaux suspects de son enlèvement.

Un début de dénouement se dessine. Peu après 18h, le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a annoncé que Eya avait été retrouvée au Danemark, tout comme son père et son complice qui l'ont enlevé violemment près de Grenoble, jeudi matin. Les conditions de l'arrestation n'ont pas encore été communiquées.

Plus tôt dans l'après-midi, un mandat d'arrêt européen avait été délivré à l'encontre des deux kidnappeurs. Le principal suspect, le père de l'enfant, avait la double nationalité tunisienne et suédoise, et il était "vraisemblable" qu'il ait fui à l'étranger après l'enlèvement.

Le parquet informait plus tôt dans la journée que les services de police européens et les magistrats des liaisons concernées étaient en alerte.

Plusieurs chefs de violences aggravées contre les kidnappeurs

Le père et son complice avaient arraché la fillette à leur mère, en l'aspergeant de gaz lacrymogène, devant une école de Fontaine, près de Grenoble, jeudi matin.

Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi pour les chefs de violences aggravées de trois circonstances : "ITT inférieure à huit jours sur la mère de l'enfant, violences sans ITT sur la mineure Eya Sassi" en ce qui concerne les deux mis en cause, ainsi que pour "soustraction par ascendant" pour le père Khaled Sassi, et enfin pour "complicité de soustraction par ascendant" pour l'homme qui l'accompagnait.