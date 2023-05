Et si les séries devenaient un nouveau canal de commande pour les fast-foods ?

(ETX Daily Up) - De la fiction des séries à la réalité, il n'y a désormais plus qu'un pas. Aux Pays-Bas, McDonald's propose de commander les burgers et les menus que les téléspectateurs aperçoivent à l'écran pour se les faire livrer chez eux. Si cette fonctionnalité est un outil de communication efficace pour le géant américain, elle sculpte aussi une manière nouvelle de passer commande.

Keanu Reeves (alias Klaatu) qui retrouve une vieille connaissance dans un restaurant McDonald's dans le film "Le jour où la Terre s'arrêta". Dans "Millenium - les hommes n'aiment pas les femmes", Rooney Mara (alias Lisbeth Salander) est mordue de Happy Meal. Dans "Le cinquième élément", on se souvient tous de ces policiers qui passent commande auprès de la célèbre chaîne de restauration rapide tandis que McDo attire la lumière une autre fois dans le long-métrage de Luc Besson lorsqu'une patrouille fonce dans un chargement. Le géant américain du burger est un sponsor de taille pour nombre de projets cinématographiques. L'entreprise au grand M jaune s'est même incrustée dans la série de Netflix "Emily in Paris" avec son fameux McBaguette. Bref, de la même manière que McDo incite ses consommateurs à se rendre dans les salles obscures avec son opération récurrente offrant des places de cinéma, les séries et les films donnent aussi régulièrement envie de commander un BigMac.

Pourquoi attendre la fin du film, sinon le lendemain pour assouvir son envie ? McDonald's a trouvé un nouveau moyen d'obtenir des commandes : permettre à ses fans de scanner les produits de la chaîne américaine qui apparaissent dans les séries pour se les faire livrer. Comme si la fiction rattrapait la réalité, cette opportunité qui n'est pour l'instant proposée qu'aux Pays-Bas, est accessible grâce à une fonctionnalité ajoutée dans l'appli, qui s'intitule "order that scene" ("commande cette scène" en anglais). Celle-ci tient dans un scan que l'on utilise de la même manière qu'un QR Code en passant le smartphone devant l'écran. Et dans le cas où le burger ou le menu n'est pas préparé au pays des tulipes - on sait que l'offre de McDonald's est adaptée à chacun des marchés où l'enseigne est présente, l'appli promet d'adapter le choix avec une alternative la plus ressemblante, précise le site hollandais spécialisé dans les tendances culinaires Horecatrends. La livraison est assurée par Uber Eats ou Thuisbezorgd (Just Eat Take Away).





En plus de repérer les burgers qui nous plaisent dans les séries, cette chasse aux burgers permet aussi d'obtenir des places de cinéma, lorsque l'on collecte des "stars de cinéma", décrochés après le scan d'un produit.

Finalement, la frontière entre la fiction d'une série et la réalité devient de plus en plus mince depuis que l'on peut retrouver dans la vraie ce que l'on repère à l'écran. Depuis la fin d'année dernière, la plateforme "Shop The Scenes" permet d'acquérir un vêtement ou un accessoire que l'on a aperçu dans une série. Tout passe par un QR Code. On y accède au moment des publicités et non durant la scène elle-même. Sinon, diverses séries sont mentionnées sur le site comme "Emily in Paris", diffusé via Netflix, ou "Yellowstone", programmé par Paramount+, et regroupent les produits associés. On notera que la plateforme ne regroupe pas les vêtements et les objets déco des séries d'une seule et même plateforme. D'ici 2024, une vingtaine d'autres séries et de films doivent enrichir le catalogue de Shop The Scenes. L'initiative ne constitue pas l'unique moyen de s'attribuer la garde-robe repérée dans une série. Netflix le propose aussi avec son site marchand dédié, tout comme la célèbre chaîne câblée américaine HBO.