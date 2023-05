Enlèvement d'Eya, 10 ans : alerte levée, des éléments "laissent penser" que la petite fille est à l'étranger

Déclenchée par le procureur de la République dans la soirée du jeudi 25 mai 2023, l'alerte enlèvement, suite au kidnapping d'Eya, 10 ans dans l'Isère, a été levée ce vendredi matin. Elle pourrait déjà se trouver à l'étranger, avec son père et le complice de celui-ci.

Dans la matinée du jeudi 25 mai 2023, Eya, 10 ans, a été enlevée par deux personnes, dont son père, Khaled Sassi, à Fontaine, dans l'Isère. Alors qu'une alerte enlèvement avait été déclenchée par le procureur de la République de Grenoble, celle-ci a pris fin, vendredi matin.

"Les recherches se poursuivent"

Le ministère de la Justice indique, ce vendredi matin, que "sur décision du parquet de Grenoble, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant n'a pas été retrouvé. Les recherches se poursuivent. Merci pour votre aide".

"Les photos ne doivent plus être diffusées"

En marge de son message, le ministère précise que "les photos ne doivent plus être diffusées". Dans un communiqué que Franceinfo a dévoilé, il est dit que "les éléments recueillis grâce à cette alerte sont en cours d'exploitation".

Partis à l'étranger ?

Jeudi soir, le procureur de la République indiquait qu'il est "vraisemblable que le père d'Eya cherche à quitter la France. C'est évident, car le papa a une double nationalité suédoise et tunisienne. Tous les services européens ont déjà été contactés pour intercepter le père de famille, son complice et sa famille si jamais ils se déplacent en dehors de la frontière".

Une hypothèse que le magistrat a de nouveau évoqué, ce vendredi matin. Dans un communiqué repris par Le Parisien, il explique que "des élements laissent penser que le père, son complice et l'enfant sont maintenant à l'étranger", citant, comme pays de destination possibles, "la Suède et la Tunisie".

Enlevée des mains de sa mère

Pour rappel, Eya, 10 ans, a été kidnappée par son père, Khaled Sassi, 53 ans, et un autre complice, alors qu'elle se trouvait avec sa mère, Amira. Les parents de l'enfant, né en 2012, s'étaient mariés durant la même année, mais étaient en instance de divorce après une détérioration des relations. Une amie d'Amira a notamment déclaré au Parisien que le papa était violent avec sa femme et sa fille, et qu'il était imprévisible.