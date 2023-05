Football : " Je n'ai pas les mots", "Ils avaient plus envie que nous"... les réactions après le revers de Rodez face à Pau qui le laisse en très grand danger

Rodez, désormais 16e et premier non relégable, a perdu très gros ce vendredi soir en se faisant battre par Pau chez lui (2-3), lors de l'avant-dernière journée de Ligue 2. Une désillusion aux airs de descente prématurée pour les plus pessimistes qui entrevoient dans les oppositions finales un sacré casse-tête pour les Aveyronnais. En attendant, ce vendredi à Paul-Lignon, c'était la soupe à la grimace, même si le coach Didier Santini était, lui, loin de tomber dans le défaitisme.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Il faut rebondir vite. En première mi-temps, sur les trois actions qu'ils ont, nous défensivement, on a été catastrophiques dans la gestion. On fait trois beaux cadeaux. On se reprend bien, mais dans les matches comme ça, on ne peut pas donner comme on l'a fait. Bon, ça arrive, c'est comme ça, maintenant on ne peut plus changer [...] Je ne pense pas que ce soit de la peur, c'est plutôt stupide. (questionné sur le fait qu'il soit abattu ou pas ce soir) Non, non. On aurait préféré gagner c'est sûr, surtout à ce moment-là de la compétition, mais tu es toujours en vie, il y a toujours de l'espoir.

Joris Chougrani, défenseur de Rodez

On voulait finir le job ici, et on est passé à côté de l'évènement. maintenant, il nous restera le dernier match pour aller chercher le maintien. Ce soir, ça s'est joué sur l'envie. Ils avaient plus envie que nous d'aller chercher ce maintien. Sur ce match-là, je ne sais pas si on pensait que le fait qu'ils aient pris 6-2 le week-end précédent, on pensait que ça allait être facile... Mais, ces matches-là on sait qu'il faut tout donner mais en première mi-temps. (questionné sur la possibilité d'un excès de confiance après la très bonne série commencée en mars) C'est possible qu'après cette série, on se soit senti arrivé et que du coup, on est devant le fait accompli : on n'est pas maintenu. Il faut qu'on se mette un coup de pied au cul pour aller chercher ce maintien.

Lionel Mpasi, gardien de Rodez

Il y a pas mal de déception, parce qu'on avait à cœur de finir le travail à la maison. Mais on sait que c'est dur jusqu'au bout quand on est à Rodez, du coup, il va falloir aller se battre à Bordeaux vendredi. C'est un championnat difficile, pour y rester, il faut se battre, se battre, se battre tout le temps. Et malheureusement ce soir ce n'est pas passé.

Rémy Boissier, milieu et capitaine de Rodez

À chaud, comme ça, je ne sais pas trop... dégoûté un peu. Je n'ai pas les mots, je n'arrive pas à réfléchir après un match comme ça. C'est frustrant parce qu'on fait des séries de fou cette année, pour en arriver là, et on doit cravacher encore jusqu'à la fin. C'est vraiment frustrant. Mais c'est comme ça, c'est le foot, il y a plein de rebondissements.

Marvin Senaya, piston droit de Rodez

Ce n'est vraiment pas ce qu'on attendait. On tenait vraiment à aller chercher cette victoire. Déjà c'était la dernière à domicile et on était pratiquement assuré de se sauver... Maintenant ce n’est pas fini : il y a un match, à Bordeaux, même si on sait que ça va être très très très compliqué, qu'il a encore une montée à jouer. On va devoir tout donner. Et puis on sait que Rodez a déjà fait des exploits, alors on peut le reproduire.