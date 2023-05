Football : Rodez perd très gros dans la course au maintien face à Pau

Après s'être incliné 2-3 à Paul-Lignon face à Pau vendredi 26 mai, Rodez a perdu des places au classement à la veille de la dernière journée de Ligue 2. Les Aveyronnais sont 16es et ne sont hors de la zone rouge que grâce à un meilleur goal-average que Laval

À la veille de la fin du championnat, Rodez n'a plus d'avance sur la zone rouge. Après avoir perdu 2-3 leur confrontation avec Pau, concurrent au maintien, les Aveyronnais sont passés premiers non relégables. Avec les victoires de Valenciennes et de Laval, les Ruthénois devront attendre la dernière journée pour savoir s'ils se maintiennent. Le 2 juin, ils affronteront Bordeaux...qui vient de perdre sa 2e place qualificative en Ligue 1 en s'inclinant à 1-0 à Annecy.

Pau a donné le ton d'entrée

Les Palois n'ont pas attendu longtemps pour donner le ton du match. Après une faute du gardien ruthénois Lionel Mpasi dans sa surface, Yanis Begraoui a converti le penalty qui a permis aux Pyrénéens de prendre l'avantage à la 11e minute (0-1). Minés quelques minutes, les protégés de Didier Santini ont réussi à répondre rapidement grâce à une tête du capitaine Rémy Boissier (19e, 1-1).

Dans un duel tendu par l'enjeu du maintien, un cafouillage dans la surface sang et or à la 26e minute a donné l'occasion à Pau de repasser devant. Ce que Mayron George n'a pas manqué de concrétiser (1-2). Et avant même le retour aux vestiaires, les hommes de Didier Tholot ont triplé la mise par Begraoui (41e, 1-3). Désunis, les Ruthénois ne répondaient pas et Pau rentrait aux vestiaires avec une avance de deux buts.

Malgré plusieurs occasions, Rodez n'a pu que courir après le score. Quand sur les autres pelouses de Ligue 2, ses autres concurrents au maintien prenaient l'avantage. Les locaux poussaient, frappaient à de nombreuses reprises, sans trouver le fond des filets... Jusqu'à ce qu'une action collective permette à Willity Younoussa de ramener les siens à une longueur de Pau (74e, 2-3) et réveille Paul-Lignon.

Et s'ils ont terminé la partie en enchaînant les offensives, les hommes du Piton n'ont pas réussi, ni à revenir sur Pau, ni à renverser le score. Grâce à leur succès, les Pyrénéens se sont extraits de la zone rouge. Alors que Rodez est descendu à la 16e place, devant Laval, premier relégable, grâce à un meilleur goal-average.