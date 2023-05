Une confrontation d'importance capitale pour leur dernier match à Paul-Lignon de la saison. À l'occasion de la 37e et avant-dernière journée, vendredi 26 mai, les Ruthénois (13es) peuvent valider leur maintien en Ligue 2 s'ils battent Pau (17e), actuel premier relégable. Mais les hommes de Didier Santini n'ont pas le droit à l'erreur : ils n'ont plus que deux points d'avance sur la zone rouge et les Palois. Coup d'envoi à 20h45.