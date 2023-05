"Il vaut mieux tout annuler maintenant..." : Céline Dion tire un trait sur sa tournée européenne

La tournée européenne de Céline Dion, qui devait durer d'août à octobre 2023 ainsi que de mars à avril 2024, est annulée. La chanteuse l'a annoncé, ce vendredi 26 mai.

La tournée européenne "Courage World Tour" de Céline Dion devait animer les mois d'août, septembre et octobre 2023, ainsi que mars et avril 2024. Mais elle n'aura pas lieu : la chanteuse l'a annulée. Une annonce faite dans un communiqué, ce vendredi 26 mai.

"Je suis tellement désolée de vous décevoir..."

"Alors que le monde sort de la pandémie, Céline continue d'être traitée pour une condition médicale diagnostiquée qui l'empêche de se produire en spectacle. Céline travaille fort pour son rétablissement, mais il lui est présentement impossible de se préparer comme il se doit pour pouvoir performer tout le reste de sa tournée", est-il écrit.

Je suis désolée de vous décevoir...et bien que cela me brise le cœur il vaut mieux tout annuler jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas...et j'ai très hâte de vous revoir ! -Céline xx...

\ud83d\udc49https://t.co/ZUVWAhJ0uB pic.twitter.com/tcbXNICMcc — Celine Dion (@celinedion) May 26, 2023

La chanteuse s'est excusée auprès de ses fans, se disant "tellement désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%. Ce serait injuste envers vous de reporter les concerts une fois de plus".

Elle indique alors qu'il "vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas... et que surtout, j'ai très hâte de vous revoir".

42 dates annulées

Ainsi, ce ne sont pas moins de 42 dates européennes qui ont été annulées, ce vendredi 26 mai. 19 en 2023 et 23 en 2024. Voici lesquelles, et les villes dans lesquelles Céline Dion devait chanter :