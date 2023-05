Livinhac-le-Haut. L’Arrogance des légumes pousse avec succès depuis déjà un an

Cela fait maintenant un an que le Gaec de maraîchage l’Arrogance des légumes a ouvert sa boutique en plein champ dans la plaine de Livinhac-le-Haut et cela semble une réussite pour les frères Cayrade puisque Fabienne Lancelle les a récemment rejoints pour augmenter les heures d’ouverture de l’accueil client.

De la terre à l’assiette

C’est ainsi que deux après-midi par semaine, mardi et vendredi, Guillaume et Martin Cayrade, les deux frères associés au sein de l’exploitation agricole, accueillent leurs clients, des consommateurs particulièrement soucieux de la provenance de ce qu’ils mangent.

"Ici, pour ce qui est des légumes, c’est quasiment de la terre à l’assiette", explique Guillaume, l’aîné, tandis que son cadet installe des pommes de terre nouvelles tout juste ramassées à côté des tomates, carottes, courgettes, asperges, choux, artichauts, fenouils et autres radis déjà parfaitement rangés dans leurs cagettes et encore luisants de fraîcheur. "Nous avions vraiment à cœur d’instaurer un tel climat de confiance et de transparence avec notre clientèle" précisent-ils.

Présent sur les marchés hebdomadaires de Maurs (15), de Villefranche-de-Rouergue et de Figeac (46), le Gaec propose également ses productions variées et issues d’un maraîchage raisonné sous la forme de paniers de saison commandés par abonnement (engagement d’un mois minimum). Ces paniers sont à retirer pendant les marchés de plein vent ou à la boutique les jours d’ouverture.

Des étals variés et locaux

Pour compléter son offre de variétés anciennes et traditionnelles – mais aussi de produits plus originaux, comme les jeunes pousses asiatiques –, l’Arrogance des légumes met en vente toute une gamme de fruits de saison cultivés par des producteurs de la région. "Cela permet d’avoir dans un même lieu de quoi répondre à l’ensemble des besoins alimentaires d’une famille en produits frais et locaux" insiste Guillaume Cayrade.

Enfin, dans le souci d’augmenter l’amplitude horaire d’ouverture de leur boutique en plein champ, les deux frères se sont récemment adjoint les services de Fabienne Lancelle, laquelle peut faire valoir une solide expérience dans le commerce de primeurs. Toute l’équipe est animée par la même philosophie en matière de bien manger : "sain, goûteux et varié".

La boutique est ouverte le mardi de 17 heures à 19 heures et le vendredi de 16 heures à 18 heures. Retrouvez toute leur actualité sur leur page Facebook l’Arrogance des légumes.