Le Nayrac. L’atelier d’aquarelle séduit les participantes

Comment peut-on partager une activité artistique telle que l’aquarelle ? La réponse s’est imposée tout simplement. Et c’est comme cela qu’est né l’atelier d’aquarelle du Nayrac. Ayant une pratique de l’aquarelle depuis quelques années, Brigitte Nougier a voulu créer un atelier libre, pour y transmettre des techniques, mais aussi pour partager le plaisir de jouer avec les couleurs et les formes. Douze personnes se sont inscrites et le groupe s’est réuni toutes les trois semaines pour apprendre, partager, se détendre et se nourrir de la créativité de chacune des participantes. Certaines ont bien voulu donner leurs sentiments sur cette activité qui leur a permis de découvrir l’aquarelle et d’apprécier ces moments de détente mais aussi de concentration, de pouvoir transposer leur regard sur la nature avec des couleurs douces… et toutes ont envie de continuer !

Les travaux réalisés seront exposés tous les samedis du mois de juin, de 10 heures à 12 heures à la mairie du Nayrac,

ainsi que dimanche 25 juin.