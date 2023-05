Sauveterre-de-Rouergue. Le 3 juin, découvrez la flore du Ségala

Samedi 3 juin, une balade inédite aura lieu à Sauveterre-de-Rouergue à l’occasion des rendez-vous aux jardins. Suivez Stéfani Douziech, accompagnatrice de randonnée et spécialiste des plantes sauvages pour découvrir celles qui arborent les prairies aux abords de la bastide.

Dès 9 h 30, partez pour une randonnée de deux heures environ au départ de la place des arcades de Sauveterre-de-Rouergue. Une randonnée qui vous fera découvrir les plantes sauvages qui poussent en Aveyron et plus particulièrement en Ségala. Stefani vous donne également rendez-vous à l’étang de Bonnefon de Naucelle (le 17 juin) et au lac du Val de Lenne à Baraqueville (le 24 juin) pour des sorties "marche nordique et plantes sauvages" accessibles aux débutants.

Inscription à l’office de tourisme de Pays ségali au 05 65 72 02 52. 5 €/personne. Gratuit pour les – 12 ans.