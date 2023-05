Sainte-Radegonde. Le club de country en goguette

L’association Noryeva Causs country de Sainte-Radegonde a organisé son déplacement de fin d’année au festival de Castelnau-d’Estrétefonds en région toulousaine. Une partie des adhérents a pris place dans le minibus conduit par Jean-Claude et s’est rendue sur le site du Festival dominé par le château et l’église, figés dans l’éternité ; une image de carte postale. La journée s’est déroulée au son de musique country rock et nos adhérents ont pu mettre en pratique et revoir les différentes chorégraphies apprises cette saison. Le soir, ils ont assisté au concert du groupe Hillbilly Rocker jusque tard dans la nuit. Ce groupe country représentera la France au Texas, États-Unis, lors du prochain concours international country. Le club prépare une grande fête pour ses 20 ans au printemps prochain. Vous retrouverez Noryeva pour la fête de la musique à Rodez. Contact au 06 70 00 70 90.