Saint-Christophe-Vallon. Le lundi de Pentecôte, c’est la fête des vignerons et de la vigne

Dans son ouvrage paru en 1918, "Mon gros village, souvenir de jeunesse du pays natal par un blessé de guerre", Irénée Madrières décrit le programme de la fête locale qu’il qualifie de "Sainte Souche".

"À 8 heures moins le quart commence la messe des vignerons, mais avant l’office, un défilé majestueux va se dérouler dans la principale artère du village (pel torn de vila). Les vignerons défilent musique en tête, arborant à leur boutonnière, non de vulgaires poireaux académiques ou des églantines écarlates, mais de ces bourgeons si beaux réunis en faisceaux de raisins naissants. Gloire à vous, vignerons embourgeonnés et fleuris, vous êtes superbes, vous respirez la vie, la liberté, l’indépendance, la fierté et l’amour de la terre."

Au fil des décennies la tradition s’est perpétuée, et cette année encore le lundi de Pentecôte ne dérogera pas à aux rites de la "Saint-Bourrou" en mêlant harmonieusement le religieux et le profane. Le défilé des vignerons (départ 9 heures) sera suivi de la messe à ND de Foncourrieu, puis des intronisations à Cachefaix, de la dégustation de fouace et de Mansois et du casse-croûte vigneron.

Dans leurs tenues d’apparat, 15 confréries venues des 4 coins d’Occitanie et d’ailleurs (c’est un record) ont été invitées par l’Eschansonnerie Saint-Bourrou qui accueillera, lors de ce chapitre, cinq nouveaux compagnons dans sa confrérie : Candie Durand, chargée de qualification de l’offre touristique à l’OT de Conques-Marcillac et du label "vignobles et découvertes", frère Foulcaud, curé de la paroisse Saint-Vincent-du-Vallon, Renaud Falissard, apiculteur et félibre défenseur de la langue d’oc, Bertrand Portal gérant d’Intermarché, Jérôme Puel, meunier et président de la filière du pain 100 % aveyronnais "Le Régalou".