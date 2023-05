Luc-la-Primaube. Le Ssiad du Ségala et l’ADMR Brienne et Viaur en assemblée générale

L’ADMR Brienne et Viaur et le Ssiad ADMR du Ségala tiendront leur assemblée générale vendredi 9 juin, à la salle Vol de Nuit à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube ; pour l’ADMR Brienne et Viaur de 14 h 30 à 15 h 30 et pour la SSIAD du Ségala de 15 h 30 à 16 h 30.

Puis un goûter sera offert, accompagné par la chorale du Haut Ségala. Les deux associations ont un objectif commun complémentaire pour permettre aux personnes fragilisées par l’âge ou en situation de handicap de résider chez eux le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions.

Les bénéficiaires et toutes les personnes intéressées par ce sujet sont invités à participer à cette assemblée générale. "Nous répondrons à toutes leurs questions", précise Jean-Marie Laur, président de l’ADMR Brienne et Viaur.