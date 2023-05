Espalion. Les commerçants de la rue droite mobilisés

Les commerçants de la rue droite, de la rue Canel et de la rue Méjane ont pris l’initiative de décorer leur quartier pour fêter la transhumance de ce week-end. Lien et clin d’œil avec ce qui a été fait à Saint-Chély-d’Aubrac, un groupe de 21 commerçants ont décoré leurs devantures de palettes décorées de fleurs et de quelques photos de nos belles vaches d’Aubrac. Plus de 80 photos ont été réalisées par Romain Marchal, d’Univers Photo. Les fleurs en papier ont été confectionnées lors d’une pause déjeuner par tout le groupe. Chaque commerçant a ensuite "agencé" sa palette au gré de son inspiration. Tous les commerçants vous donnent rendez-vous demain à 15 heures dans la rue droite pour parfaire cette animation avec un "brise pied" en musique.