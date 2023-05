Rodez. "Les enfants de Choroni", une nouvelle association caritative

Un pôle automobile avec de nombreux concessionnaires, un salon de l’habitat avec tout ce qu’il vous faut pour la maison et son extérieur, de nombreux artisans locaux et stands de gourmandises… Les univers seront nombreux à la foire de Rodez. Mais celle-ci fera également honneur à des associations du coin. À l’image d’une toute nouvelle dans le paysage aveyronnais : "Les enfants de Choroni". Créée et présidée par Laura Hernandez, elle a pour but de venir en aide aux enfants défavorisés du Venezuela, pays dont on ne présente plus les problèmes tant ils s’accumulent depuis des années entre inflation galopante, crise politique et autres !

"Il y a dix ans, lors d’un voyage, j’ai rencontré mon mari là-bas. Il est originaire de Choroni, un petit village de pêcheurs sur la côte. La précarité, notamment celle des enfants, m’a terriblement touchée. Depuis, je fais tout pour les aider, comme l’on peut", explique la trentenaire, auxiliaire de vie et installée avec sa famille à Aubin. Longtemps, elle s’est "débrouillée comme on pouvait" pour offrir vêtements, fournitures scolaires et autres à ces enfants. Avant de se lancer dans l’aventure associative. Aujourd’hui, ils sont déjà 26 membres. "Et nous, c’est du direct. Que les gens n’aient pas peur, car on n’achètera pas de Ferrari, ni rien, avec les dons. Tout est transparent et tout est reversé", tient-elle à préciser. Son prochain objectif ? Parvenir à envoyer un container dans le village. "Cela n’est pas simple, car le président du Venezuela refuse l’aide humanitaire…", regrette-t-elle. Lors de la foire de Rodez, pour la bonne cause, elle proposera sur son stand des empanadas – "Et les meilleurs, à la façon vénézuélienne !", sourit-elle – des cocktails de fruits exotiques et d’autres spécialités du pays de l’Amérique du Sud.

Petit train. Aux alentours du haras, le stationnement n’est pas aisé. Et les places se font rares. Mais pas de crainte, si vous souhaitez accéder à la foire de Rodez en toute quiétude, l’entreprise et partenaire Ruban Bleu a la solution : un petit train sera en effet disponible dans les rues de la préfecture et assurera des liaisons entre de plusieurs points et le haras.

La gendarmerie présente. En parlant de circulation, voire de dangers de la route, la gendarmerie de l’Aveyron tiendra un stand de prévention lors de la foire de Rodez. Les militaires, sur les routes tous les jours, présenteront une voiture capable de simuler des tonneaux afin de sensibiliser les visiteurs à l’impérieuse nécessité de porter la ceinture de sécurité.

Le rendez-vous des notaires. Vendredi 9 juin, de 17 à 18 heures, la chambre des notaires de l’Aveyron tiendra une conférence qui permettra un échange entre les particuliers et professionnels. Un moment idéal pour aborder diverses thématiques, comme toutes les bonnes questions à se poser lors d’une transaction immobilière, pour l’acquéreur comme le vendeur, ou la protection du logement en cas de décès…

La foire sur les ondes de Totem. Tout au long de la foire, l’incontournable radio aveyronnaise Totem délocalisera plusieurs de ses émissions phares sur le site du haras, comme "Martin bonheur", "le club sang et or" et bien d’autres. Des directs sont également prévus et les ondes vous seront mêmes ouvertes en s’essayant au traditionnel bulletin météo.