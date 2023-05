Une visite bien inhabituelle se prépare dans un musée Soulages reproduit à l'identique dans le jeu vidéo Minecraft.

Les élèves de Terminale STD2A du lycée François d'Estaing et les étudiants de première année BUT informatique de Rodez vont s'approprier le musée Soulages pour exposer leurs propres créations... ou presque ! Le rendez-vous est donné sur YouTube, mercredi 31 mai à partir de 13h30, pour suivre la visite de l'exposition virtuelle.

Inutile donc de se déplacer jusqu'au musée ruthénois, l'événement se déroulera sur vos ordinateurs ou vos téléphones en se rendant à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=1J12qscF2i0

La visite prendra place dans l'univers cubique de Minecraft, célèbre jeu vidéo de construction tout particulièrement apprécié pour ses possibilités créatives quasiment infinies. On y retrouvera un musée Soulages reconstruit à l'identique, à cela près qu'il accueillera l'exposition temporaire des étudiants à la place des créations du maître de l'outrenoir, Pierre Soulages.

Des thématiques et une scénographie mis au point par les étudiants

Dessins, photographies, photomontages, peintures... Les œuvres vont recouvrir les murs d'un musée Soulages virtuel, réparties dans des thématiques choisies par les jeunes artistes. Ils ont également soigné la scénographie de leur exposition.

"Ce projet conjugue une approche exceptionnelle entre le réel et le virtuel, d’autant plus que le numérique prend une place importante dans notre quotidien et dans celui des jeunes générations", se réjouit le musée Pierre Soulages dans l'annonce de l'événement.