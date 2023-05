Naucelle. Parents, comment gérer votre stress ?

Le centre social et culturel du Pays ségali propose une conférence "Parents, comment gérer votre stress ?" animée par Carole Testa, thérapeute familiale, jeudi 1er juin à la salle des fêtes de Quins, de 20 heures à 22 heures.

Un bon parent c’est quoi ? Être toujours calme, cadrant et bienveillant ? Savoir équilibrer sa vie familiale et professionnelle ? Avoir des enfants bien élevés et épanouis ? Et vous en tant que parent, vous vous sentez épanouis plutôt stressés ?

Dans cette conférence vous découvrirez comment équilibrer votre balance du stress et prévenir le burn-out parental avec des outils à mettre en pratique avec vos enfants.

Conférence gratuite / Inscription conseillée. Renseignements et inscription : 05 65 72 29 19 – famille@cscps.fr