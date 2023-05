Paris, Lyon, Bordeaux... Voici les vols intérieurs de courte durée désormais interdits, et ceux qui restent en suspens

Si une alternative entre train de moins de 2h30 existe, les liaisons courtes en avion sont à présent interdites.

C'est désormais acté avec le décret paru au Journal officiel mardi 23 mai 2023 : certains vols qui relient des villes françaises vont être supprimés à condition qu'une liaison ferroviaire directe de moins de 2h30 existe. Au moins trois vols sont d'ores et déjà concernés : Paris Orly-Nantes, Paris Orly-Lyon et Paris Orly-Bordeaux.

La ligne Lyon-Marseille est pour l'instant maintenue mais pourrait disparaître "en fonction d'une amélioration du réseau ferroviaire", tout comme les vols qui connectent Lyon et Rennes avec Paris Charles-de-Gaulle.

Ce que devront respecter les liaisons ferroviaires

Cette mesure s'inscrit dans "la politique du gouvernement d'encourager le recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre", soutient le ministre des Transports, Clément Beaune, et s'inscrit comme une disposition phare de la loi Climat et Résilience de 2021. Cette dernière a été validée par la Commission européenne et le Conseil d'Etat en décembre 2022.

Voici sur quels critères se sont basées les interdictions de vols :

s'il existe un trajet de moins de 2h30 entre des gares qui desservent les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés

s'il n'y a aucun changement de train entre ces deux gares

si la liaison circule plusieurs fois par jour "avec un service satisfaisant, y compris au regard du caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution", dit le décret

si cette liaison permet au voyageur de rester plus de 8 heures sur place dans la journée, tout au long de l'année (et donc avec des liaisons tôt le matin et tard le soir).

Le décret s'applique pour une durée de 3 ans, et le ministre chargé de l'aviation civile va devoir réaliser une évaluation de la mesure dans 24 mois.