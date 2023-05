Rodez : après plusieurs jours à errer dans la ville, le chevreuil a été capturé et relâché dans la nature

Le chevreuil a erré pendant au moins trois jours dans Rodez et ne trouvait plus la sortie.

Dimanche 21 mai, un chevreuil avait été photographié à Rodez par un lecteur de Centre Presse Aveyron, et d'autres clichés et vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux sur ce drôle d'habitant.

La fédération départementale des chasseurs de l'Aveyron indique que l'animal a bien profité de son séjour dans la ville, puisqu'il y est resté au moins trois jours. Des Ruthénois l'apercevaient encore cette semaine entre les maisons et dans les jardins, avec quelques apparitions sur la voie publique.

Relâché à une dizaine de kilomètres de Rodez

La fédération a procédé à la capture du chevreuil sous l'égide de l'Etat et d'un lieutenant de louveterie. Martial Lavastrou et Guillaume Druilhe de la Fédération des chasseurs ont tendu des filets pour prendre l'animal en embuscade. "Le temps de le rentrer dans un sabot de transport et de l'emmener à une dizaine de kilomètres de Rodez, notre brocard citadin a retrouvé les joies de la vie à la campagne".

Comme le rappelle la fédération, "c'est assez fréquent que des animaux sauvages entrent dans les villes, cela arrive tous les ans". Mais le plus souvent, ils arrivent à trouver la sortie par eux-mêmes, ce qui ne semblait pas être le cas de ce chevreuil égaré.