Decazeville. Un partenariat pour le projet "permis citoyen"

Catherine Lebon, Rémy Rougnac, Laurent Bonnevialle et Maxime Girard représentants la Caisse Épargne Midi-Pyrénées ont remis aux élus decazevillois Romain Smaha et Christian Murat un chèque de 7 000 € pour soutenir le projet "permis citoyen". Catherine Lebon particulièrement sensibilisée à l’inclusion et à l’insertion des jeunes sur ce bout de territoire explique "qu’il est important de soutenir de tels projets puisqu’il favorise la mobilité vers l’embauche des jeunes".

Rémy Rougnac souligne "que soutenir ce genre d’initiative s’inscrit dans une démarche de développement sociétale au sein d’un territoire qui nous tient à cœur. C’est l’ADN de la Caisse Épargne depuis sa création".