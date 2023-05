Villefranche-de-Panat. Vif succès pour l’atelier des plantes

Parmi les nombreuses animations organisées par le Point info seniors du Lévezou, l’atelier balade-cueillette et cuisine autour des plantes sauvages a été très apprécié par l’ensemble des participants à Villefranche-de-Panat. Laurence Marie, animatrice nature, a accompagné le groupe dans une balade autour du village pour découvrir les plantes sauvages qui poussent dans nos jardins et prairies, les orties, bourraches, pissenlits et beaucoup d’autres plus difficiles à remarquer.

Après quelques conseils de cueillette, d’identification, et d’utilisation, Laurence organise l’étape préparation culinaire. De petits groupes se forment naturellement afin de confectionner du pesto aux plantes sauvages, et de l’houmous aux plantes, pour l’apéro. Le plat principal est composé d’une tarte d’orties, de berce patte d’ours et de rumex, agrémenté de graines et fromage. Le dessert fut la surprise de nous tous, une mousse au chocolat végétale. Les participants ont dégusté les plats confectionnés et tous ont été très agréablement surpris par le goût, et la simplicité des préparations.

D’autres ateliers en lien avec la nature seront proposés dans l’année. Le prochain aura lieu le 15 juin à Pareloup, il s’agit d’une balade sophrologie – bain de nature accompagné par Nadine Séguret-Albouy. Inscriptions au 06 75 73 33 57 ou au 06 75 73 42 03.