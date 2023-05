Onet-le-Château. Au Patio-centre social, l’atelier cuisine était à l’heure espagnole

Ce vendredi, régnait une petite affluence du côté des cuisines du Patio. Cela n’a pas empêché les cuistots d’embaumer les lieux de délicieux effluves, qui mettaient en appétit ! Il est vrai qu’au menu, les participants avaient concocté tapas et tortillas, qu’ils ont pu ou déguster sur place, ou encore amener chez eux, pour les faire goûter en famille…

Et comme il restait un peu de temps, Delphine a eu idée de leur proposer de confectionner des "sucettes à l’emmental", qui pourront servir d’amuse-bouches plus originaux que les sempiternelles cacahuètes lors de l’apéro, et qui pourraient faire des adeptes chez les enfants, et notamment chez ceux qui n’aiment pas le fromage !

La prochaine rencontre actera la fin de la saison, avec un repas surprise et une dégustation, suivie par la visite de la ferme d’Agen-d’Aveyron, laquelle, initialement prévue le vendredi 30 juin, pourrait bien être reportée au 7 juillet. On ne saurait trop conseiller aux futurs participants d’en avoir confirmation auprès du secrétariat du Patio.