Dimanche, à 16 heures, la finale féminine opposera Montbazens-Rignac à Bozouls. Les deux premiers de D1, parmi lesquels le dernier vainqueur de la coupe ! Difficile de rêver meilleure affiche.

Quoi de mieux pour démarrer cette magnifique fête du football aveyronnais que cet affrontement au sommet entre les deux meilleures formations de D1 ? En coupe comme en championnat, Montbazens-Rignac (2e) et Bozouls (1er) auront assumé leur statut de cador tout au long de la saison. En témoignent notamment les 16 victoires en 18 rencontres de ce dernier, avec une seule défaite… contre son adversaire du week-end (1-0) ! Une performance majuscule que l’USMR est même parvenu à reproduire au deuxième tour de coupe d’Occitanie (1-1, 4-1 tab). Elle demeure donc la seule formation à avoir fait tomber l’ogre bozoulais cette saison. Pas de quoi en faire un favori dimanche pour son entraîneur, Romain Nicolas : " Elles restent clairement favorites, car elles ont une force offensive impressionnante. Elles ont des filles qui ont joué beaucoup plus haut. On n’a donc rien à perdre, on n’a pas de pression." Celui qui sera sur le banc adverse, Yoan Boyer, pour sa 5e finale (deux titres jusque-là), se veut moins péremptoire, estimant, lui, que ce sera du " 50/50 ". " C’est une affiche assez équilibrée, donc ce sera une jolie finale ", sait mieux que quiconque le technicien qui faisait figure d’outsider l’an passé face à Comtal.

Ce qu'il faut savoir sur la rencontre. Centre Presse Aveyron

Bozouls remet son titre en jeu

Mais quoi qu’en dise ce dernier, son équipe appréhende cette finale avec un avantage certain. Celui d’avoir déjà connu pareil moment il y a tout juste un an, à Millau, après avoir battu Montbazens-Rignac en demie. Avec un dénouement heureux en prime. La coupe ! Alors, pourquoi ne pas rééditer la performance rue Vieussens cette fois ? " C’est notre objectif. D’autant que cette année, c’est à Paul-Lignon. L’année dernière, c’était déjà quelque chose de super, mais quand on parle de coupe de l’Aveyron, on parle de ce stade. Qui ne rêve pas d’y jouer ? C’est une carotte de fin de saison intéressante pour tout le monde", déclare le coach bozoulais.

Pour Montbazens-Rignac, qui vivra sa première finale en tant qu’entente, la donne sera forcément différente. Mais l’excitation ne sera pas moins importante. "On a hâte d’être à dimanche. La semaine ne passe pas vite, parce qu’il nous tarde de jouer ce match. C’est une fête pour nous, quel que soit le résultat", affirme Romain Nicolas. Et de poursuivre : "J’ai une équipe qui est capable de faire de grandes choses. Les joueuses ont appris à en avoir conscience cette saison. Elles sont capables de battre Bozouls. "

En tout cas, bien malin est celui qui est capable de connaître le verdict de cette 44e finale de l’histoire de la coupe de l’Aveyron féminine. Le suspense est entier. Et c’est tant mieux. Dimanche, ce premier rendez-vous de la journée promet de belles choses. Pour l’explication finale entre les deux meilleures formations du District !

Leur parcours Montbazens-rignac

-> Demie : à La Primaube, 3-2 Vabres-l’Abbaye (D1)

-> Quart : 4-0 Millau (D2)

-> 8e : 3-0 (forfait) Le Vibal (D2)



Bozouls

-> Demie : à Rignac, 1-1, 3-0 tab Lévézou (D1)

-> Quart : 8-2 Naucelle (D2)

-> 8e : 0-3 à Comtal II (D2)

.