Coupe de l'Aveyron : Jayson Cabaniols, le capitaine de Comtal, avec vue sur un quadruple doublé

Capitaine de l’équipe d’Espalion qui a remporté l’édition 2017, le tout jeune trentenaire portera encore le brassard à Paul-Lignon… Mais, cette fois, celui de la réserve de Comtal.

Un partout. Balle au centre. Si Francis, le papa, a remporté l’édition 1989 en tant qu’entraîneur-joueur avec Onet (contre Sébazac, 5-1) avant d’emmener le club jusqu’en CFA2 (actuel National 3), son fils Jayson a l’occasion de supplanter son illustre paternel dans l’histoire de Dame coupe. "C’est super pour lui. Partout où il est passé, il a eu des responsabilités. Cela veut dire qu’il est apprécié par le groupe. C’est un super coéquipier. Quand tu es coach, ce sont des joueurs sur qui tu peux compter ", témoigne Francis.

Chez les Cabaniols, le football est une religion. Et le petit dernier n’y a pas échappé. "Toute ma famille est fan absolue des verts. Ma mère et mes sœurs vont quatre ou cinq fois par an à Geoffroy-Guichard. Quand j’étais petit, je me prenais un sandwich et j’allais voir les entraînements à Onet ", raconte Jayson nostalgique.

De nostalgie, il n’en sera pas question au moment de pénétrer sur la pelouse de Paul-Lignon face à ses anciens partenaires.

"Quand tu vois toute la ville se déplacer, il n’y a rien de tel"

Lui qui était le capitaine sang et or en 2017 au cœur d’une parenthèse enchantée de cinq saisons sur les rives du Lot. "J’ai vécu des moments extraordinaires à Espalion avec une montée en R3 et la coupe. Je suis partie en très bons termes du club, j’y ai encore des amis. La victoire en 2017, c’est mon meilleur souvenir depuis que je joue au foot. Disputer une finale, c’est unique. Quand tu vois toute la ville se déplacer, il n’y a rien de tel", explique-t-il encore pris par les émotions procurées. La lassitude des déplacements pour s’entraîner et la fin d’un cycle l’amènent à se rapprocher de la maison et à rejoindre Comtal et ses anciens Espalionnais (Laneau, Jason, Vidal) à l’été 2020.

Une franche réussite au vu des résultats et de l’ambiance qui règne au sein du club caussenard. Dix jours après avoir fêté son 30e anniversaire, Cabaniols entrera dans l’arène avec une opportunité inédite. Signer un quadruple doublé : championnat – coupe sur la saison, une deuxième victoire en coupe de l’Aveyron, avec deux clubs différents et deux fois avec le brassard.