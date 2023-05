Qui succédera à Réquista, vainqueur d’Olemps (2-0) l’année dernière ? Comtal II (D2) pour une première ou Espalion (D1) qui afficherait son nom au palmarès pour la 6e fois ? Sur le papier, les Espalionnais font figure de favoris, mais sur le pré, la partie pourrait être moins déséquilibrée qu’il n’y paraît.

Quatre ans que le football aveyronnais attendait ce retour dans le mythique Paul-Lignon pour la grande finale. On y est ! Et l’affiche est alléchante. Car si les Espalionnais du duo Cure-Ayral, qui ont terminé 3es de D1, étaient de sérieux prétendants au trophée, pas beaucoup de monde n’aurait parié sur la réserve de Comtal en début de saison.

Mais tour après tour en coupe, comme journée après journée en championnat de D2, ils ont su déjouer tous les pièges pour poursuivre le rêve d’un doublé. Futur pensionnaire de l’élite départementale, les protégés d’Arca et d’Ayrinhac devront réaliser un quatrième exploit consécutif s’ils veulent soulever le trophée sur le coup des 22 h 40, voire plus si affinités. Un outsider aux dents longues. Espalion est prévenu s’il ne veut pas connaître le même sort que ses comparses de D1 : Montbazens-Rignac, Druelle II et Luc-Primaube II, les dernières victimes de la bande à Cabaniols et à Vidal, eux les ex-sang et or.

Tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre. Centre Presse Aveyron

"Nous considérons Comtal II comme une formation de D1"

"Nous n’avons pas de pression, mais nous sommes excités, c’est sûr. Cela n’arrive pas tous les jours, il nous tarde d’y être ! Nous considérons Comtal comme une formation de D1. En finale, il n’y a pas de favori. Il faudra gérer les émotions, ça se jouera sur des petits détails", prévoit Pascal Cure, l’entraîneur-joueur de l’USE. Les émotions… La clé du succès pourrait bien se trouver là, d’un côté comme de l’autre. Et ce n’est pas son adversaire de banc, Arca, qui va le contredire. "Eux ont l’expérience, nous, c’est la première fois. L’objectif était de rallier Paul-Lignon, ce n’est que du bonus maintenant. Caba et Ben (Vidal) ont connu cela, ça va nous aider", souligne le bien (pré)nommé, Jésus. Repris par son binôme Ayrinhac : "Maintenant qu’on y est, on y va pour gagner."

Les deux formations s’avancent au complet. Pas de suspendu, pas de blessé. Même si Comtal devra composer (un luxe ?) avec le fait que son équipe fanion dispute un match de la plus haute importance dans la course à la montée en R1, samedi soir à Montauban.

Alors Cabaniols et Vidal vont-ils jouer un mauvais tour à leurs anciens coéquipiers pour offrir un premier sacre aux joueurs de l’entente Sébazac-Lioujas ? La vitesse de Ricard ou la qualité technique de Lenne sur coups de pied arrêtés vont-elles faire fléchir Comtal II ? Début de réponse vers 20 h 40, dimanche, dans un stade qui devrait être bouillant et peut-être même à guichets fermés au vu des 2 000 places déjà vendues mercredi soir par les deux clubs. Chaud, show.