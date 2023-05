Coupe de l'Aveyron : qui est Emma Prieur, la jeune arbitre qui va encadrer la finale féminine ?

Encore mineure, la Lozérienne, qui arbitrera la finale féminine, trace sa route vers les hauteurs du foot français sans tirer de plans sur la comète.

Cette année, le District a décidé de donner de l’élan à l’arbitrage féminin en proposant à trois officielles d’encadrer la première finale de la coupe. Mais sur la feuille de match : aucune Aveyronnaise. Seule celle qui aura le sifflet en main, la Lozérienne Emma Prieur (lire ci-dessous), sera un peu comme chez elle. Quand ses assistantes du jour, Lucie Piquemale et Dina Boumaiz, monteront de l’Aude.

Benoît Routhe, président de la commission départementale de l’arbitrage, reconnaît aussi que le territoire aveyronno-lozérien n’est pas riche en directrices de jeu. Sur 162 arbitres, seulement six sont des femmes : trois en Aveyron, trois en Lozère, dont quatre jeunes pour deux seniors. Certaines n’ont d’ailleurs que quelques matches à leur actif. C’est pour ça que le District est allé au-delà de ses frontières pour mener la finale féminine.

Ce chiffre est « dans la moyenne » des saisons précédentes. Mais pourquoi si peu sont intéressées pour vêtir le maillot noir ? « Ça, on ne sait pas ! C’est la question qu’on se pose », souligne Routhe. « Les filles aiment jouer entre elles, mais partir seule sur un match, pour arbitrer, semble plus compliqué. » À l’image des 29 arbitres formés cette saison par le District, les participantes ne manquent pas. « Mais il y a régulièrement des arrêts avec les études, les enfants, les blessures. Et aussi, comme chez les jeunes arbitres en général : certains ne se plaisent pas », complète Benoît Routhe. Mais surtout, les clichés sexistes persistent.

« On est obligée de montrer qu’on est sûre »

Le responsable de l’arbitrage l’assure : « On n’a jamais eu de dossiers de sexisme ». Et Emma Prieur, qui arbitre depuis ses 14 ans, n’a jamais, non plus, eu affaire à de tels comportements. « Mon père m’a déjà raconté les commentaires négatifs qu’il a entendus en tribunes, mais ce n’était pas contre moi en tant que femme. Les gens veulent juste être bien arbitrés », souligne la jeune Lozérienne du FC Margeride. Elle ajoute : « On sait que nous, les filles, sommes plus attendues que les garçons à ce poste. On est obligée de montrer qu’on est sûre, qu’on est claire dans notre gestuelle. »

Avec notamment Stéphanie Frappart, première femme arbitre de champ lors d’un match de coupe du monde masculine en décembre dernier, les filles commencent à avoir des modèles. De quoi les motiver ? « Ça va venir, avec le temps, se projette Prieur. Les femmes, on a un boulevard devant nous. » Et pour mettre leur travail en lumière, le District a orchestré un reportage vidéo en coulisses, qui sera fait par un professionnel du secteur dimanche. « Cela servira de support pour mettre en avant l’arbitre féminin, mais aussi l’arbitrage amateur, auprès des clubs notamment, précise Benoît Routhe. Et pour montrer à tous les jeunes, à travers des parcours comme celui d’Emma, qu’il est possible de partir du plus petit niveau et de gravir les échelons. »

Mais à l’image du développement du football féminin en France, le chemin est encore long : cette saison, la FFF a recensé 1 200 arbitres féminines pour 28 000 directeurs de jeu. Un chiffre qui augmente, mais il faudra encore beaucoup de lumière et de sueur pour que les filles jouent avec le même ballon que les garçons.

Les arbitres des finales Finale féminine Arbitre centrale : Emma Prieur, FC Margeride.

Arbitres assistantes : Lucie Piquemale, Villegly. Dina Boumaiz, FC Briolet. Finale masculine Arbitre central : Steven Artières, Saint-Georges-Saint-Rome.

Arbitres assistants : Philippe Bou, Rodez.

Emma Prieur, les pieds sur terre

« Arbitrer la finale de la coupe, c’est toujours quelque chose de particulier. Et à Paul-Lignon ce sera encore plus fort », reconnaît Emma Prieur. Après avoir arbitré sur la touche la finale féminine à Millau l’an dernier, elle sera au centre du terrain ce dimanche.

La Lozérienne licenciée au FC Margeride (Rieutort-de-Randon) n’a pas encore 18 ans et elle gravit un peu plus chaque saison les marches de l’arbitrage. Si elle a commencé à taper dans le ballon « à 5 ou 6 ans », c’est à l’âge de 14 ans que Prieur a mis le maillot noir pour la première fois. « J’étais au collège, on faisait un plateau quand il a fallu arbitrer. Je l’ai fait pour dépanner… Puis je n’ai plus jamais arrêté. »

C’est en 2019 que la Lozérienne a fait ses débuts en District. Et au fil des matches et des saisons, elle a grimpé en Ligue, où elle officie actuellement. « Je voulais rester dans le monde du foot, tout en pouvant continuer dans le haut niveau », souligne celle qui est en première sport-études arbitrage au lycée Victor-Hugo de Lunel (Hérault).

Mais si elle ambitionne de franchir d’autres paliers, Emma Prieur a les pieds bien ancrés dans la pelouse. « Pour l’instant, je suis uniquement concentrée sur mon examen fédéral. Je veux prendre les choses les unes après les autres. » Ce test, qu’elle passera en juin à Clairefontaine, peut lui permettre de devenir jeune arbitre fédéral et d’officier en U17 national.

Un avenir qui se dessine un peu plus haut. « C’est sûrement la dernière fois où on peut faire appel à Emma », remarque Benoît Routhe, président de la commission départementale d’arbitrage. Il poursuit : « Depuis que j’ai commencé, en 1995, j’ai croisé des centaines d’arbitres. Et Emma, je sens qu’elle est faite pour ça. »