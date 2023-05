Enlèvement d'Eya : "La jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements", récit de 36 heures d'angoisse au dénouement heureux

Le père et son complice sont en route pour être remis à la justice grenobloise, la mère est quant à elle en route pour le Danemark pour retrouver sa fille de 10 ans qui avait été enlevée jeudi matin.

Au lendemain de son enlèvement, peu après 18 heures, le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, annonçait que la jeune Eya avait été retrouvée au Danemark. Les principaux suspects, son père et un complice, ont été interpellés.

Un dénouement heureux après 36 heures d'angoisse pour la mère de la fillette de 10 ans. "La jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements", a déclaré le procureur à la presse. Sur BFMTV, il a ajouté que "la maman est en route pour retrouver sa fille, les nouvelles sont bonnes". Eya est entre les mains des services sociaux danois en attendant, dans la ville de Rødbyhavn.

Une "formidable coopération internationale"

Tôt dans la matinée de jeudi, Eya et sa mère se rendaient à l'école à pied à Fontaine, tout près de Grenoble. Deux hommes cagoulés ont alors fait irruption et ont usé de violence pour embarquer l'enfant de force dans leur voiture, avant de prendre la fuite. La mère est aspergée de gaz lacrymogène, mais a le temps de reconnaître le père de son enfant parmi les deux kidnappeurs.

Un important dispositif de recherches est alors déployé. En complément, une alerte enlèvement est activée sur décision du parquet de Grenoble dans la soirée, puis est levée dans la matinée de vendredi. Il devient probable que le père, qui a la double nationalité tunisienne et suédoise, ait décidé de fuir à l'étranger.

Le parquet de Grenoble annonce que des mandats d'arrêts européens sont délivrés à l'encontre du père et de son complice en début d'après-midi. Vers 14h30, dans le sud du Danemark, la fillette avait déjà été retrouvée lors d'un contrôle aux frontières. Toujours sur BFMTV, le procureur de Grenoble explique que "le père ne s'est pas rendu", mais qu'il était "attendu par les services au Danemark qui étaient en alerte grâce aux informations des policiers grenoblois". Avant de saluer la "formidable coopération internationale" qui a permis de récupérer Eya saine et sauve.

Il est possible que le père ait tenté de rejoindre la Suède. Après l'enlèvement, il a pris la direction de la Suisse, puis a traversé l'Allemagne avant d'être arrêté au Danemark.

Les kidnappeurs bientôt remis aux autorités de Grenoble

Dans la soirée de vendredi, le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, indiquait que le père et son complice allaient être remis au juge d'instruction grenoblois dans les prochaines heures. Ils devraient être mis en examen et une demande de placement en détention provisoire sera demandée dès leur arrivée.

Durant le périple des deux kidnappeurs, une information judiciaire a été ouverte pour des chefs de violences aggravées. Les deux mis en cause sont poursuivis pour "ITT inférieure à huit jours sur la mère de l'enfant, et violences sans ITT sur la mineure Eya Sassi". De plus, il est retenu contre le père des faits de "soustraction par ascendant" et contre son complice des faits de "complicité de soustraction par ascendant".